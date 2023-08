Presupuesto 2024: el proyecto oficial volverá a poner la lupa en beneficios a empresas

El precandidato a presidente de UP y ministro de Economía, Sergio Massa , anticipó que el presupuesto 2024 podría definir una meta de déficit cero , tal como plantea la oposición, pero para eso afirmó que el Congreso deberá poner la lupa en los “beneficios a empresas” . Por ese motivo, adelantó que en el proyecto de ley, que debe presentarse antes del 15 de septiembre, volverá a estar incluida una “separata”, esto es, una planilla con todos los gastos tributario desagregados, que sumados ascienden al 2,5% del PBI. En diálogo con Ámbito , economistas de Juntos por el Cambio coincidieron que se trata de un rubro a mirar para tender al equilibrio fiscal.

Sin embargo, Massa se quejó del accionar del Congreso durante la votación del presupuesto 2023: “No quisieron discutir la separata de los beneficios a empresas. Este año voy a volver a mandarla. Si queremos ir a déficit cero en 2024, cortemos 1 punto por ahí”, comentó. “Mientras ustedes pagan impuesto a las Ganancias en su sueldo, los directores de bancos no pagan ganancias por su salario”, agregó.

Lo que planteaba este archivo, titulado “separata”, es que el total del gasto tributario para 2023 ascendía a 2,49 puntos del PBI. Esto está dividido por un lado en cómo se aplican los impuestos (asciende a 1,81 puntos del PBI). Allí se ubican exenciones en el pago del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial, o en algunas instituciones bancarias y empresas aseguradoras. También hay alícuotas reducidas de IVA en empresas de medicina prepaga y exenciones en el impuesto a los bienes personales en inmuebles rurales.

Por otro lado, se encuentra el gasto tributario por los regímenes de promoción económica, que para este año estaba proyectado en 0,68% del PBI. Allí se ubican los regímenes de promoción industrial, de la actividad minera, de Tierra del Fuego, de la economía del conocimiento, de energías renovables, de autopartes, entre otros.

Fuentes de Juntos por el Cambio consultados por Ámbito aseguraron que el gasto tributario será uno de los sectores donde mirarán para alcanzar el déficit cero en un año. De hecho, Silvia Lospennato, segunda en la lista de diputados de Larreta, aseguró en una entrevista en Futurock: “Las exenciones fiscales del presupuesto nunca se trataron. Es un buen lugar para empezar a revisar. Hay que llegar al equilibrio siendo lo menos doloroso posible”.

Ante la consulta de cómo se va a alcanzar el déficit cero en un año, la respuesta de uno de los economistas dentro de los armados del plan económico fue: “No hay una bala de plata, se va a tocar todo”. Por un lado, fuentes consultadas aseguraron que hay grandes rubros donde se podría recortar, como los subsidios a las tarifas y al transporte, los regímenes jubilatorios especiales, la superposición de planes, las empresas públicas, las transferencias a las provincias y los gastos de capital. “Los gastos tributarios se pueden mirar y achicarse, pero no son el grueso. No hay una sola partida, van a tener que ser medidas generalizadas”, explicó otro economista que prefirió no ser mencionado.