Privados prudentes por apoyo del Fondo al país

El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.

La estrategia “caso por caso” sigue siendo el camino elegido: si bien Guzmán tiene la opción de ofrecer un canje que englobe a todos los vencimientos más próximos (A2M2, TC20, TJ20, AF20), por ahora sigue optando por la estrategia “caso por caso”. Esta metodología prioriza el control estricto del Gobierno en cada uno de los casos y favorece el caso del riesgo de las clasificaciones ad hoc en términos de moneda, residencia/monto del tenedor, momento de compra del instrumento, etc.

Nuestra posición es que el Gobierno intentará renovar vencimientos ofreciendo canjes/licitaciones (voluntarios o no) donde acepte tomar los títulos a valor técnico por un nuevo instrumento que tenga implícita una cierta quita en términos de VPN.

Lo que esperamos es que el Gobierno ofrezca la posibilidad de entrar a estos canjes a todos los tenedores cuyos instrumentos van venciendo y no imponga (como hizo en el último canje del AF20) un monto máximo a canjear. Si bien la opción de “emitir para pagar lo que no se renueve” parecía viable desde un punto de vista macro (como veníamos resaltando hace unos meses), a esta altura es bastante evidente que el Gobierno no está dispuesto a correr el riesgo de una depreciación abrupta y repentina en el tipo de cambio contado con liquidación a raíz de la alta participación de no residentes en los bonos en pesos.