Producción pone en marcha programa de Precios Máximos por 30 días

También incluye pañales descartables supersec Pampers por 26 unidades a $330; agua mineralizada sin gas Cellier/Favaloro por 1 litro a $35; lavandina común Odex por 1 litro a $43; papel higiénico hoja simple de 3O metros Elite por 4 unidades a $70; toalla femenina confort normales con alas LadySoft por 8 unidades a $49 y repelente Family Active Off por 165cc a $145.

La cartera productiva informó que la medida “alcanza a hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, minimercados minoristas y supermercados mayoristas, y regirá para los próximos 30 días corridos, con posibilidad de revisión.

También se establece que las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización deberán “incrementar su producción al máximo de su capacidad para satisfacer la demanda y asegurar el acceso de todas y de todos los ciudadanos a los productos”.

Al respecto, el ministro Matías Kulfas advirtió que “va a haber muchas inspecciones de precios” y “habrá clausuras para quienes incumplan las normas”. “Hoy es mucho más fuerte la cantidad de agentes que van a salir a fiscalizar y a esto se agregan los convenios con municipios, ya que queremos que nadie se pase de vivo y se aprovecha de la angustia que está provocando el coronavirus”, agregó. El funcionario aseguró que “va a haber acciones penales contra quienes lo incumplan y vamos a fortalecer la acción de inspección con más cantidad de agentes”.

“Queremos que nadie se pase de vivo y se aproveche de la necesidad y la angustia de la gente”, por eso “estamos pidiendo que hagan el negocio que hacían usualmente; no les pedimos que no hagan negocio y no ganan plata”.