Últimos días de abril 2026 con descuentos de Cuenta DNI

Todo lo que tenés que saber para aprevechar al máximo todas las ofertas y reintegros que brinda la billetera virtual del Banco Provincia durante esta última semana del mes.

Todos los beneficios de la app se pueden encontrar en las redes sociales verificadas del Banco Provincia.

A pocos días de terminar el mes, la billetera virtual Cuenta DNI , mantiene una serie de de descuentos y reintegros que siguen activos y que nos pueden resultar muy útiles a la hora de ahorrar en distintos rubros, esto puede ser tanto en el consumo diario como en algún gasto extra.

Hay desde compras en comercios de cercanía hasta promociones en gastronomía, supermercados y marcas muy reconocidas . La propuesta del Banco Provincia combina descuentos semanales, topes de reintegro y promociones acumulables.

El esquema sigue vigente y conocer los beneficios puede resultar clave, sobre en los últimos días del mes , donde muchas personas buscan optimizar sus gastos y aprovechar cada oferta disponible.

Durante los últimos días de abril, Cuenta DNI mantiene beneficios tanto los consumos diarios como también las opciones recreativas. Uno de las categorías más queridas del programa, sigue siendo los descuentos en comercios de cercanía , que incluye: almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías:

20% de descuento de lunes a viernes

tope de $5.000 por semana

se alcanza con consumos de $25.000

Este reintegro es uno de los más usados porque aplica sobre compras básicas del hogar. Además, tiene una ventaja clave y es que se puede combinación otros descuentos según el día.

Por ejemplo:

lunes y martes se puede sumar con librerías

miércoles y jueves con farmacias y perfumerías

martes y miércoles con supermercados (pero no pueden ser grandes cadenas)

Otro de los preferidos por los clientes de la billetera virtual, es el de marcas adheridas, el cual ofrece uno de los descuentos más altos:

30% de descuento todos los días

tope de $15.000 por mes por marca

En esta categoría hay opciones gastronómicas y de entretenimiento.

Gastronomía:

25% de descuento sábados y domingos

tope de $8.000 por semana

A su vez, en los locales Full de estaciones de servicio de YPF, también hay un 25% de ahorro durante sábados y domingos, aunque no incluye la carga de combustible.

También se incluyen sectores específicos a los descuentos:

ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días (tope $6.000 semanal)

40% todos los días (tope $6.000 semanal) universidades: 40% todos los días (tope $6.000 semanal)

40% todos los días (tope $6.000 semanal) librerías: 10% lunes y martes (sin tope)

10% lunes y martes (sin tope) farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves (sin tope)

Supermercado Gentileza - Freepik

Uno de los puntos más importantes del programa es la posibilidad de acceder a descuentos en supermercados durante toda la semana.

En supermercados del interior bonaerense:

15% de descuento martes y miércoles

tope de $6.000 por semana

consumo mínimo de $30.000

En cadenas de supermercados conocidas:

lunes: 10% de descuento en supermercados Día

10% de descuento en supermercados Día martes: 15% en mayoristas seleccionados

15% en mayoristas seleccionados miércoles: descuentos en varias cadenas con devolución inmediata

descuentos en varias cadenas con devolución inmediata jueves: hasta 20% en algunos supermercados específicos

Toda la lista se puede ver en la página oficial del Banco Provincia o en sus redes sociales verificadas. Además, las personas que cobran jubilaciones o haberes a través del banco, pueden acceder a un 5% adicional.

La clave para aprovechar estos beneficios está en organizar las compras. No se trata solo de usar la app, sino de planificar cuando comprar cada cosa en función de los días con mayor descuento y los topes disponibles.

También es importante tener en cuenta que muchos descuentos tienen límites de reintegro. Esto significa que aunque el porcentaje sea alto, la realidad es que el ahorro depende sobre todo del tope establecido por la entidad. Por ejemplo, un 20% de descuento nos puede llamar mucho la atención, pero si el tope es bajo, el beneficio se alcanza muy rápido. Por otro lado, promociones que no tienen un límite o con poseen topes altos, generan un mayor impacto en el gasto mensual a pesar de que el descuento pueda parecer menor.