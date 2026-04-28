El mercado empieza a preguntarse si las elecciones de 2027 volverán a generar inestabilidad económica

Si bien prima una mirada optimista para los próximos meses respecto de la actividad, luego de los recientes malos datos, persisten dudas sobre el clima social, la inflación y los armados políticos de cara al año que viene.

Los economistas empiezan a ver el escenario electoral de 2027 y si se preguntan si influirá en la estabilidad.

Los economistas comienzan a analizar si será la política la que rija la dinámica económica en la medida que Argentina avanza al segundo semestre del año y arranca la carrera hacia 2027. Como ocurre cada año de elecciones, según lo que marquen las encuestas, puede haber desconfianza en el futuro del programa económico. O eventualmente el oficialismo puede llegar con fuerza.

Esas fueron algunas de las principales preocupaciones que emergieron este martes en las presentaciones de la directora de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto ; Andrés Borenstein , de BTG Pactual Argentina; Emmanuel Álvarez Agis , de PxQ Conusltora; y Pilar Tavella, de Balanz. Los profesionales disertaron sobre Coyuntura Macro en el marco de la Expo EFI 2026 que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En general, todos coincidieron, con diferente nivel de optimismo, en que el peor momento del programa en cuanto a inflación y caída de actividad pasó en el primer trimestre del año, pero que no habrá una un boom de actividad.

Para Dal Poggetto, el dilema del futuro es saber si "lo financiero y la gobernabilidad pueden ordenar la economía". Más allá de ese aspecto, también abrió interrogantes sobre "si habrá prestamista de ultima instancia", como ha ocurrido en los primeros dos años de la administración libertaria, en la que ha recurrido a financiamiento del FMI o del Tesoro de Estados Unidos para abastecer la demanda de dólares baratos que genera el modelo.

En ese aspecto, resaltó que las exportaciones son más altas de las que se imaginaban los analistas debido al impacto de la crisis global por la guerra en Irán. Ello, con un bajo nivel de importaciones, bajo asegura un frente externo ordenado.

Por su lado, Borenstein planteó un escenario optimista a partir del segundo semestre, que va a poner a la Argentina nuevamente en crecimiento, aunque moderado. En ese sentido, aseguró que los mejores resultados que se estarían por ver desde el segundo semestre van a generar la estabilidad del Gobierno. "La economía real te ordena la gobernabilidad", consideró Borenstein, quien indicó que "la inflación va a bajar y el crédito va a crecer". Además, sostuvo que "la construcción va a crecer y la mala onda de la que venimos va a empezar a ceder pero no hay que esperar un boom".

"Si no hay shock políticos ni errores no forzados del Gobierno, lo peor ya pasó", afirmó el analista en coincidencia con manifestaciones del presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad.

En tanto, Tavella estimó que "la sociedad no demandará un cambio de 180 grados" en 2027, a lo que aseguró que con la misma de demanda de dólares de otros momentos "no va a haber riesgo electoral".

Emmanuel Álvarez Agis 1 FUCHILA Emannuel Alvarez Agis advirtió que la inflación no está vencida todavía y que hay riesgo de que se desancle. Mariano Fuchila

Por su lado, Álvarez Agis coincidió en que va a haber una recuperación de la actividad desde la segunda mitad de este año, pero advirtió sobre el proceso inflacionario. "Estamos en riesgo de que la inflación se desancle", afirmó.

El economista sostuvo que "este es un régimen de 30% de inflación al año" y que, si bien el Gobierno lo logró bajar desde el 200%, no quiere decir que la inflación este terminada. Por lo tanto, señaló que para 2027 "es necesario mirar con atención las políticas de alianzas (que despliegue la oposición) y si el espacio del oficialismo logra tener peso de carga una posible balotaje".