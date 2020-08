Reúnen a cooperativas y mutuales para impulsar las ventas regionales al exterior

Hace algunos días el presidente Alberto Fernández adelantó que anunciará un paquete de 60 medidas para encarar la etapa de pospandemia y “construir un futuro más definido”. En aquella oportunidad criticó al gobierno anterior al señalar que durante esa administración hubo una “pandemia sin virus que arrasó con más de 20 mil pymes en cuatro años”. Al mismo tiempo enfatizó que su “mayor compromiso” es con “la industria nacional, los pequeños y medianos empresarios y con los trabajadores. Lo que vino después fue la creación de un gabinete de tierras, el relanzamiento del plan ProCreAr y los nuevos gabinetes temáticos.

En esta nueva agenda de encuentros interministeriales, el de Comercio Exterior fue el primero que empezó a funcionar y no es casual. El propio canciller Felipe Sola recordó al terminar la reunión que ”hay que aumentar las exportaciones para que la Argentina no vuelva a tener el clásico problema de angustia o estrechamiento en la balanza de pagos de manera que crece, necesita más dólares y no los tiene, entonces o se escapa el tipo de cambio o empieza el endeudamiento”.

En concreto, hay que aumentar las exportaciones y en ese sentido, vale recordar la frase que muchas veces repitió el propio Alberto Fernández al consignar que el campo es un actor fundamental en la economía del país. Por eso hay coincidencias en cuanto a dar un salto hacia adelante en términos de infraestructura que incluya a los caminos rurales, la conectividad, el arraigo y la educación rural, porque son tan importantes para el mundo rural como para el plano económico aumentar las exportaciones.

Uno de los ministros que integra el Gabinete de Comercio Exterior, Matías Kulfas, participará este jueves de un encuentro virtual donde el sector de cooperativas y mutuales debatirá sobre cuáles son las herramientas y aportes necesarios para lograr esos objetivos, donde las economías regionales tienen mucho para aportar. En esa reunión también dirá presente el titular de la Confederación Intercooperativa Argentina (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto. La expectativa para el sector productivo va en aumento porque en las últimas horas Kulfas precisó en declaraciones radiales que “una baja en las retenciones y en los aportes patronales puede estar en agenda”.

Desde que el propio Alberto Fernández era candidato a la Presidencia, el campo busca en términos impositivos una reforma tributaria que le permita generar incentivos para aumentar la producción y eso, según varias entidades del sector, se podría lograr con un esquema de reducción de los derechos de exportación a largo plazo evitando el impacto fiscal, una modernización del sistema laboral y una menor presión tributaria que permita reducir la informalidad.

Uno de los temas que se podría impulsar es la vuelta del decreto 814 que fijaba alícuotas diferenciadas de contribuciones patronales según la región del país. El regreso a una medida similar a lo que fue ése decreto, es una de las propuestas de la Unión Industrial Argentina que se barajó para poder solucionar la problemática de las asimetrías regionales.

Otro de los puntos que el sector productivo propone discutir es la Cuenta Única Tributaria. En este sentido, desde el área de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) insisten que en la mayoría de los productos primarios se compran insumos al 21% de IVA y se vende el producto final al 10,5%, quedando saldos técnicos que limitan la forma en la que la pyme se financia.

Entre otras herramientas que también se mencionan como indispensables para las economías regionales, figuran algunas que deberían ser impulsadas en el ámbito legislativo, como por ejemplo una Ley de Warrants, que le permitirían a productores y empresas del sector entregar su mercadería y buscar financiamiento. Existe un proyecto que obtuvo media sanción en 2019 y para convertirse en ley debe pasar por la Cámara de Diputados. Eso podría resolver otro de los grandes problemas que tiene el sector productivo, el acceso al crédito.