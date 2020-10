Gobierno: "No es representativo de la opinión de bonistas"

Escepticismo. Es la palabra que definía anoche la posición del equipo económico encabezado por el ministro Guzmán, para quien todo se trata de expectativas que se salieron de su cauce y no obedecen a la realidad. Señalan que el dólar liqui o financiero no tiene razón de ser en los $190, y que el ecosistema económico tiene distantes puntos de contacto con esa escala de valores. En Economía mencionan que existe superávit comercial, que hay más de u$s 40.000 millones de reservas y que la deuda ha sido reestructurada exitosamente, por lo que las necesidades de dólares son bajas para los próximos meses y años. De ahí se deriva que los valores que se manejan en la Bolsa pertenecen a otro nivel, están en otro registro que no es el que entra en estrecho contacto con el sistema de precios que maneja la economía. Eso sí, sostienen que influye, en algo, con las expectativas, y que ahí es donde el Gobierno debe trabajar. Con respecto al comunicado, y casi en una posición inquisidora en función de la legitimidad del texto que dieron a conocer los fondos de inversión, señalaban que curiosamente no se especifica quienes están detrás y, por ende, que no representa la opinión de los acreedores.