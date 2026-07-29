Chiche Gelblung fue internado nuevamente: qué se sabe sobre su salud

Su reciente reingreso a un centro hospitalario ocurre a pocos días de que se cumplan dos meses de una internación que duró aproximadamente un mes.

Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei tras experimentar un problema respiratorio y un cuadro febril el pasado domingo 26 de julio. Según trascendió, recibiría el alta médica este mismo miércoles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con la información compartida por la agencia Noticias Argentinas, el conductor de 82 años ingresó a la institución con el fin de ser estabilizado y permanecer bajo observación médica. Su reciente reingreso al centro hospitalario ocurre a pocos días de que se cumplan dos meses de una internación que duró aproximadamente un mes.

Ángel de Brito fue quien comunicó la primera información y trajo calma sobre la salud del periodista: “Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”, comunicó el lunes en Ángel Responde (Bondi TV).

Según especificó, Gelblung estaría atravesando un duro momento profesional tras reincorporarse al periodismo luego de su extensa internación: “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”.

Por otra parte, la familia se comunicó con la prensa y aseguró que el periodista ya está en proceso de recuperación: “Sigue con las mismas ganas, pero está mejor”, dijeron.

La salud de Chiche en los últimos tiempos

En paralelo a la información de De Brito, Fernanda Iglesias enumeró en Puro Show (El Trece) las dolencias que atraviesa el periodista tras aquella extensa internación que comenzó el pasado 18 de mayo y terminó el 12 de junio.

En el mes que estuvo en observación médica, Gelblung tuvo una trombosis en el tobillo, le colocaron dos stents y le pusieron anticoagulantes: “Como siempre se hace en estos casos”, mencionó la periodista.

Además de la trombosis, “tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena”.

El periodista, que permanece en una sala común bajo observación médica y sin necesidad de terapia intensiva, está bajo tratamiento de diálisis "tres veces por semana", informaron.