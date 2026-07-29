Rescatan a 12 cachorros salchicha que eran trasladados de forma ilegal hacia Uruguay

Los animales, de apenas un mes de vida, fueron encontrados ocultos en un vehículo durante un control fronterizo. Quedaron bajo custodia sanitaria.

Un operativo de control en la frontera entre Argentina y Uruguay permitió rescatar a doce cachorros de raza Dachshund, conocidos como “salchicha” , que eran transportados de manera ilegal junto a una perra adulta.

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El hallazgo se produjo en el puente internacional General Artigas, que conecta la ciudad de Paysandú con Colón, en Entre Ríos . Durante la inspección de un vehículo, los funcionarios detectaron a los animales ocultos debajo de un asiento trasero y cubiertos con una manta , en condiciones irregulares.

Según informaron las autoridades, los cachorros tenían aproximadamente un mes de vida y no cumplían con los requisitos sanitarios ni de documentación necesarios para ingresar al país.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay, que actuó ante la sospecha de un posible traslado ilegal de animales. Al retirar la cobertura, los agentes encontraron a la perra adulta junto a sus crías, en un espacio reducido.

Tras el rescate, los trece perros quedaron a disposición de los servicios sanitarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí serán evaluados para determinar su estado de salud y definir los pasos a seguir.

Tras el rescate, los trece perros quedaron a disposición de los servicios sanitarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí serán evaluados para determinar su estado de salud y definir los pasos a seguir.

Como parte del protocolo, los animales podrían cumplir un período de cuarentena, antes de ser derivados a organismos de bienestar animal para su recuperación, vacunación y eventual reubicación.

El caso pone en evidencia una práctica ilegal que continúa generando preocupación en la región: el traslado clandestino de animales sin controles, que no solo vulnera normativas vigentes, sino que también expone a las mascotas a condiciones de riesgo.

Las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con los requisitos sanitarios y documentales para el traslado internacional de animales, con el objetivo de garantizar su bienestar y evitar este tipo de situaciones.