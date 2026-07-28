La imagen del Gobierno sigue en caída: encuestas confirman baja de más de 5 puntos en julio por la economía

Una serie de relevamientos dieron cuenta de la contracción en la imagen de la gestión libertaria. Aducen que es por el efecto de la economía del metro cuadrado.

La imagen de la gestión nacional atraviesa uno de sus puntos más bajos desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Al deterioro registrado en el Índice de Confianza del Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella (UDT ) lo acompañan las caídas reflejadas en los estudios de opinión pública elaborados por una serie de consultoras durante el mes de julio. Qué dice el Gobierno.

El estudio realizado por la casa de estudios superiores arrojó este martes una caída en julio del 6,5% con respecto a junio, cifra que reafirmó la tendencia a la baja en las consideraciones de la sociedad sobre el gobierno nacional en lo que va de 2026. De enero a la fecha, el ICG se desplomó 21 puntos porcentuales y tocó mínimos durante la era Milei , con epicentro en el núcleo duro libertario: los hombres jóvenes.

El dato de la Escuela de Gobierno de la UDT no fue el único que reflejó el malestar social creciente. Poliarquía, encuestadora encargada de relevar el clima social mediante el cual se construye el ICG, difundió su propio estudio en el que se evalúa la situación actual del ciudadano, su evaluación con respecto al pasado y las perspectivas a futuro, lo que da como resultado el Índice de Optimismo Ciudadano (IOC) . En julio, el indicador cayó 9%.

De acuerdo al informe de la consultora dirigida por Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza, el IOC continúa en zona de "pesimismo fuerte" y se ubica en la zona más baja desde febrero del 2024, apenas tres meses después de la llegada de Milei al gobierno. El desplome se concentra principalmente en sectores antikirchneristas, especialmente entre quienes votaron a Juntos por el Cambio en primera vuelta y acompañaron al libertario en el balotaje. Pero también se observa entre votantes de La Libertad Avanza.

Ambos relevamientos dan cuenta de que no se trata de una caída aislada. Tanto el ICG como el IOC exponen una tendencia creciente en el pesimismo social. El indicador de la UDT refleja una caída del 21,5% desde finales del 2025, mientras que Poliarquía lo extiende a noviembre de aquel año, apenas semanas después de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales: desde entonces, calculan una contracción del 27% entre los cambiemitas y del 22% entre libertarios.

El informe de la consultora señala que en julio cayeron los niveles de apoyo al Gobierno, la confianza de los consumidores, el optimismo y la esperanza social "lo que se traduce en una merma del apoyo electoral al oficialismo”. Además, la aprobación presidencial volvió a caer por sexto mes y tocó piso en 42%, un punto menos que en junio.

La economía no levanta y golpea la imagen del Gobierno

Poliarquía atribuye el derrumbe a la falta de una “mejora perceptible de la economía cotidiana”. En mayo, la actividad económica cayó 0,5% y encadenó el segundo mes consecutivo a la baja tras el registro de abril (-1,5%).

Opina Argentina, consultora de Facundo Nejamkis, también dio cuenta del crecimiento del malestar. En julio, la aprobación de la gestión Milei cayó 5 puntos respecto al sexto mes y tocó un nuevo piso en 31%. Al igual que Poliarquía, el principal argumento que esgrimen para explicar la caída es el deterioro en la economía.

Desde la encuestadora Trespuntozero situaron el retroceso en el mismo nivel que sus colegas: la baja en julio fue de 5,4%, aunque el piso se ubica por encima (35,2%).

Para Mora Jozami, de la consultora Casa Tres, el factor económico vuelve a golpear a la administración libertaria, luego de una leve recomposición de la imagen tras la renuncia de Manuel Adorni. "Tras el rebote de junio, la mayoría de las encuestas marca lo mismo: la imagen del Gobierno vuelve a ceder. El corrimiento de Adorni mejoró el humor en algunos segmentos, pero el factor decisivo fue, es y será la economía de metro cuadrado. Ahí se explican las subas y las bajas", argumentó.

De acuerdo a los datos preliminares de junio sobre la actividad económica, la tendencia negativa continuaría: Max Capital informó que en el sexto mes 14 de los 22 indicadores de alta frecuencia (actividades industriales, construcción, consumo y exportaciones, entre otros) marcaron variaciones mensuales negativas.

Asimismo, el consumo en los supermercados continuó mostrando señales de debilidad durante mayo, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con la Encuesta de Supermercados, las ventas alcanzaron los $2,50 billones, lo que representó una disminución real del 0,7% frente a mayo de 2025. En términos desestacionalizados, en cambio, crecieron 0,9% respecto del mes anterior.

Vocería Presidencial

El optimismo del Gobierno

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado respecto al deterioro en la imagen del Gobierno. “A veces la confianza de la gente se mueve. Hay que mirar tendencias y tener una perspectiva más de mediano y largo plazo", dijo pese a que la caída lleva más de un año.

Sin embargo, el portavoz optó por hacer foco en un dato que, por el momento, le es favorable al Gobierno: la imagen presidencial continúa en niveles superiores a la de sus antecesores: "Yo creo que el presidente Milei tiene una imagen muy alta para un gobierno que lleva dos años y medio de gestión. Nosotros competimos con nosotros mismos”.

Ravier no puso en duda los datos, sino que se inclinó por manifestar una mirada optimista a largo plazo, de cara al próximo año electoral. En ese sentido, reconoció que hay un amplio sector de la sociedad que "no tiene un buen pasar" y que eso hace que su consideración del Gobierno no sea la mejor, pero afirmó que eso irá “reduciéndose a medida que tengamos éxito en la gestión”.



Para el vocero, el plan de Milei está "a mitad de camino" tras haber logrado "milagros en algunos temas", pero no dudó en afirmar que "gestionando bien" la sociedad volverá a elegir a Milei el año que viene. “Pensamos que vamos a conseguir la reelección en 2027 y trabajamos para eso”, sentenció.

En sintonía con el optimismo gubernamental, la consultora Synopsis reflejó una mejora en la opinión pública. El relevamiento de la empresa conducida por Lucas Romero mostró una suba de 3,5 puntos en la aprobación en julio de 33,3% a 36,8%. Se trata del tercer mes consecutivo en alza.

Encuesta rumbo a 2027: el peronismo supera por un punto a La Libertad Avanza y crece la indefinición electoral

En medio de la caída de la imagen del Gobierno, una encuesta de la Universidad de San Andrés comenzó a reflejar un escenario de fuerte competencia entre las dos principales fuerzas políticas del país en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027: el peronismo encabeza la intención de voto con el 25%, apenas un punto por encima de La Libertad Avanza (LLA), que alcanza el 24%.

El estudio se realizó entre el 3 y el 8 de julio sobre 1.000 casos distribuidos en todo el país y presenta un margen de error de aproximadamente un 3,15%. Del mismo se desprende otro dato relevante: un 22% de los consultados aseguró que todavía no sabe a quién votará.

Detrás del peronismo y de La Libertad Avanza aparecen el Frente de Izquierda y el PRO, ambos con 4% de intención de voto. Más atrás se ubican Provincias Unidas y la categoría "Otro", con 3% cada uno, mientras que la UCR registra un 2%.