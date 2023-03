Qué piensa Alvarez Agis del nuevo acuerdo con el FMI

El analista se refiere a que no se modificó la meta de 1,9% de déficit fiscal para este año. De hecho, para el economista poder cumplir con este objetivo es recesivo e inflacionario y lo explica de la siguiente manera:

Es que el tramo superior de los consumidores recibirá subsidio cero este año y, por tanto, para cumplir con la meta fiscal, se debería ingresar en un esquema de subsidios cruzados (que los "ricos" paguen más que el costo de la energía para que los "pobres" paguen menos), algo explícitamente prohibido por el actual marco normativo, explica el director de PXQ.

El desafío fiscal de mantener la meta original con el FMI (1,9%) resulta entonces mayúsculo, sentencia Agis.

En esa línea, sostiene que “no parece que el FMI quiera actuar según su tradicional mandato de evitar crisis de balance de pagos que puedan tener efectos de contagio”. Se refiere a que justamente el Fondo es el prestamista de última instancia para ayudar a los países a enfrentar problemas de falta de divisas.

También le reprocha al organismo multilateral que no tenga en cuenta “el sobrecumplimiento de la meta fiscal de 2022, con un déficit de 2,3 en lugar del compromiso de 2,5%” como si el FMI no ponderara “la gravedad del shock negativo que enfrenta Argentina en 2023”.

Reconoce que “en el actual contexto una relajación de la meta fiscal para intentar morigerar el impacto de la sequía podría ser contraproducente, puesto que el financiamiento de ese mayor gasto debería provenir o bien de un mercado doméstico de deuda muy exigido, o bien de la emisión monetaria” dado que un estímulo a la demanda sin un correlato del lado de las divisas sería una solución peor que el problema.

La propuesta de Álvarez Agis

Agis desliza una propuesta que muchos consideraran temeraria al preguntarse si no es tiempo de evaluar el seguir cumpliendo con las metas establecidas en el actual acuerdo con el FMI.

Y explica que “el único incumplimiento de relevancia que Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI” y lanza su propuesta: “tal vez es hora de evaluarlo” … hoy creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas sino tal vez también políticas”.

Por último, concluye citando a John Maynard Keynes "Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión ¿Usted qué hace?" (citado por Malabre (1994), Lost Prophets: An Insider's History of the Modern Economists).