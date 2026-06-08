Rebote del dólar: las cuatro claves que explican la tendencia alcista en el inicio de junio

La divisa norteamericana inició el sexto mes del año al alza, en medio del agotamiento estacional de los agroexportadores. Las especulaciones del mercado, y el límite de la banda cambiaria.

El dólar mayorista arrancó junio con una marcada tendencia alcista. Llegó a rozar los $1.445, y se ubica en máximos de cuatro meses, lo que generó algunos interrogantes sobre la estabilidad cambiaria. Este repunte se produce tras un período de relativa calma, y el mercado financiero debate si se trata de un movimiento de corto plazo o el comienzo de una nueva fase de tensión en la plaza de divisas.

La pregunta central es por qué se producen estos movimientos cambiarios con tendencia alcista que, aunque no sea un movimiento brusco, deja algunas señales importantes a corto y mediano plazo. La otra cuestión es si estos movimientos en ascenso del dólar persistirán en este mes y el siguiente. En ese sentido, ¿podría llegar a marcar el inicio de un nuevo ciclo?

Hay algunas variables que requieren de una mirada de alerta por el potencial impacto que podría tener en resultados clave para el gobierno de Javier Milei. El primer dato central es la menor liquidación de dólares por parte de los agroexportadores, debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios . Cabe precisar que l a mayor oferta de divisas había contribuido a una divisa equilibrada.

Disipada esa tendencia exportadora al alza, pero con una demanda de dólares que se mantiene firme , podría estar llevándonos a un nuevo equilibrio cambiario. El dólar tiene menos resistencia para moverse al alza.

Si miramos la demanda de dólares, se mantiene firme: tanto individuos, como inversores y empresas, mantienen su necesidad de divisas. Otro interrogante que se avecina es el impacto que podría llegar a tener el Mundial que comienza este jueves 11 de junio. Más allá de la suerte deportiva de Messi y compañía, la raíz del asunto es si una porción importante de argentinos va a demandar dólares para viajar a alentar a la albiceleste.

El propio Banco Central registró una desaceleración en su ritmo de acumulación de reservas durante mayo, lo que refleja esta menor abundancia de divisas en el mercado.

Lo siguiente para una comprensión total de la problemática cambiaria es la respuesta que puede brindar el Banco Central. Debido a la política oficial de bandas cambiarias en el mercado de cambios, hasta que se sobrepase del esquema de bandas cambiarias del BCRA, la autoridad monetaria podría dejar que fluctúe mientras no toque el techo de la banda. El mercado puede especular con que hay un margen de suba del dólar, por lo menos hasta el techo de la banda, que a día de hoy se coloca en $1773,23.

El límite y el timing cambiario

De esta manera, en el segundo semestre, podría suceder que las tasas reales en pesos aumenten, para evitar una mayor dolarización de las carteras. Lo cual indica un factor preponderante a la hora de mirar la foto completa de la economía argentina.

¿Cuál es el limite? El dólar puede seguir subiendo sin que necesariamente la política económica del Gobierno intervenga activamente, debido a su política de bandas cambiarias. Lo crucial aquí es el timing: cualquier movimiento cambiario sería fundamental para un traslado a precios, un mayor nivel inflacionario, y un clima tanto político como económico más hostil. Cualquier suba del dólar puede repercutir en precios, estando en el preludio de las elecciones presidenciales del año que viene, dónde para el gobierno de Milei es indispensable mantener su resultado frente a la inflación de cara a al electorado.

Qué dijo el mercado en el Relevamiento del Mercado

En el Relevamiento de Mercado (REM) de mayo, los gurúes de la city mantuvieron casi estables sus pronósticos de inflación, mientras que redujeron sus expectativas de devaluación y elevaron sus cálculos para la actividad económica. Para mayo estimaron que los precios aumentaron un 2,3%, mientras que para el acumulado de 2026 esperan un 30,5%.

En cuanto al dólar, los gurúes recortaron sus expectativas de ascenso. El tipo de cambio oficial mayorista proyectado para diciembre es de $1.658, lo cual implicaría un alza interanual de apenas 14,5% (ya que 2025 terminó con una cotización bastante superior a la actual), por debajo de la inflación. Asimismo, de acá a 12 meses el mercado ve un "billete verde" a $1.760, lo cual dejaría un incremento del 25,9%, también inferior al IPC.

Por otra parte, el sector privado calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) se habría expandido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y aumentaría otro 1,2% en el segundo trimestre (+0,1 p.p. y +0,2 p.p. respecto al relevamiento previo, respectivamente). Para 2026 el crecimiento económico estimado es del 2,9%, contra el 2,8% que había plasmado el relevamiento de abril.

Respecto de las tasas y el desempleo no hubo cambios significativos en las expectativas. Sí es para destacar un mayor optimismo en torno al superávit comercial; el saldo sería de u$s20.185 millones, u$s3.679 millones más que en el REM anterior, producto tanto de mejores perspectivas para las exportaciones y menores importaciones.