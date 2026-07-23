Ciudadanía italiana para argentinos: la Justicia europea definirá el futuro de la Ley Tajani + Agregar ámbito en









La norma, vigente desde marzo de 2025, limita el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia a hijos y nietos de italianos nacidos en Italia. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá determinar si esa reforma es compatible con el derecho comunitario.

Miles de argentinos descendientes de italianos siguen con expectativa la resolución sobre los límites al reconocimiento de la ciudadanía por ius sanguinis.

La Corte Constitucional de Italia resolvió remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el análisis sobre la compatibilidad de la denominada Ley Tajani (ley 74/2025) con el derecho comunitario. A través de la Ordenanza N° 147/2026, el máximo tribunal italiano suspendió su pronunciamiento y trasladó la definición a la justicia europea, en una decisión que reabre las expectativas de miles de descendientes de italianos, entre ellos muchos argentinos que buscan el reconocimiento de la ciudadanía.

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La Ley Tajani, vigente desde el 28 de marzo de 2025, restringió el acceso a la ciudadanía por ius sanguinis (derecho de sangre), al limitar su transmisión únicamente a hijos y nietos de italianos nacidos en Italia. La reforma dejó excluidos a bisnietos y generaciones posteriores, bajo el argumento de que ya no mantienen un "vínculo efectivo" con el país.

La cuestión llegó a la Corte Constitucional a partir de causas iniciadas en los tribunales de Mantova y Campobasso por solicitantes que no habían acreditado haber intentado obtener, antes del 27 de marzo de 2025, un turno en un consulado o una comuna italiana para iniciar el trámite de reconocimiento de la ciudadanía.

La ciudadanía italiana es la mas requerida en Argentina ArgenTanos por el mundo Qué analizará el tribunal europeo Según explicó la abogada Antonella Nediani, colaboradora del Estudio Jurídico Montefiori en Italia, la Corte Constitucional no declaró la inconstitucionalidad de la reforma, sino que planteó una cuestión prejudicial para que el TJUE determine si el artículo 3-bis de la Ley 91/1992 es compatible con el derecho de la Unión Europea.

En concreto, el tribunal europeo deberá resolver si Italia puede considerar que quienes nacieron en el extranjero antes de la reforma nunca adquirieron la ciudadanía que la legislación vigente al momento de su nacimiento les reconocía por descendencia.

Qué puede pasar con los trámites Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que la reforma es incompatible con el derecho comunitario, las disposiciones cuestionadas podrían dejar de aplicarse. De esta forma, quienes presentaron su documentación antes del 28 de marzo de 2025 mantendrían su situación, mientras que un fallo favorable también podría beneficiar a personas alcanzadas por las restricciones impuestas por la Ley Tajani. Para quienes todavía no iniciaron acciones judiciales, Nediani recomienda esperar la decisión del tribunal europeo, salvo que puedan demostrar que antes del 27 de marzo de 2025 ya habían intentado obtener un turno para iniciar el trámite de ciudadanía, ya que esos casos presentan una situación jurídica diferente. No existe un plazo establecido para el fallo del TJUE. Las especialistas estiman que podría conocerse entre seis meses y un año, aunque también podría demorar más. Mientras tanto, la suspensión de los procesos en Italia no será automática: cada juez decidirá si paraliza o no las causas hasta que exista una resolución definitiva de la justicia europea.

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