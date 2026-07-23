¿Cuántas toneladas de oro tiene EEUU? El secretario del Tesoro reveló la cifra oficial + Agregar ámbito en









El secretario del Tesoro de EEUU buscó poner fin a los rumores que circularon sobre una eventual venta de oro para ayudar a financiar el déficit fiscal.

El secretario del Tesoro de EEUU buscó poner fin a los rumores que circularon sobre una eventual venta de oro para ayudar a financiar el déficit fiscal. Depositphotos

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, realizó una contundente aclaración sobre uno de los temas que más especulaciones generó entre los inversores en los últimos meses: si el Gobierno había vendido parte de sus lingotes para obtener liquidez.

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Durante una entrevista, Bessent descartó de plano esa posibilidad y aseguró que el país mantiene intactas sus reservas. "Tenemos 261 millones de onzas de oro", afirmó el funcionario, al referirse a las tenencias administradas por el Tesoro de EEUU. Esa cifra equivale a unas 8.133 toneladas métricas, el mayor volumen de reservas oficiales del mundo.

El Tesoro de EEUU mantiene su oro El comentario buscó poner fin a los rumores que circularon en los mercados sobre una eventual venta de oro para ayudar a financiar el creciente déficit fiscal o reducir el peso de la deuda pública. Bessent fue categórico: EEUU no modificó sus reservas y continúa considerando al metal precioso como un activo estratégico.

Además, explicó que esas tenencias permanecen registradas al valor histórico fijado por ley, de u$s42,22 por onza, muy por debajo del precio actual del mercado, que supera ampliamente los u$s3.000 por onza. Esa diferencia llevó a algunos analistas a especular con una posible revalorización contable de las reservas para fortalecer el balance del Tesoro de EEUU.

El secretario del Tesoro de EEUU buscó poner fin a los rumores que circularon sobre una eventual venta de oro para ayudar a financiar el déficit fiscal. Sin embargo, el secretario descartó que esa alternativa esté siendo evaluada. "No hay planes para monetizar el oro ni para revalorizar esas reservas", sostuvo, intentando despejar otra de las versiones que habían cobrado fuerza entre algunos inversores.

El rey del oro La nación de Trump conserva la mayor reserva oficial de oro del planeta, por delante de Alemania, Italia, Francia, Rusia y China. Buena parte de esos lingotes se encuentra almacenada en Fort Knox, Kentucky, además de otras instalaciones del Tesoro y de la Reserva Federal. En total, las reservas valen alrededor de u$s1 billón. Las declaraciones de Bessent también llegan en un contexto en el que el oro alcanzó máximos históricos impulsado por la demanda de los bancos centrales, las tensiones geopolíticas y la búsqueda de activos considerados refugio frente a la incertidumbre económica. En ese escenario, cualquier comentario sobre las reservas estadounidenses suele generar una fuerte repercusión. Durante los últimos meses incluso surgieron teorías que sugerían que Washington podría utilizar parte del oro para reforzar sus finanzas públicas o respaldar nuevas emisiones de deuda.