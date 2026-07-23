El oro cae desde su máximo de dos semanas, golpeado por la suba del petróleo + Agregar ámbito en









La escalada del conflicto bélico entre EEUU e Irán en Medio Oriente presiona al alza su precio. Por su parte, el mercado aguarda la reunión de la Fed en busca de pistas sobre cambios en las tasas de interés.

Oro retrocede: El metal precioso opera sin cambios tras tocar máximos de dos semanas. Depositphotos

El oro opera en valores estables, sin cambios significativos este jueves, alejándose desde los máximos de dos semanas alcanzados en la sesión anterior, en tanto la escalada del conflicto en Medio Oriente presionaba al alza el precio del petróleo. La atención del mercado se volcaba con particular atención hacia la reunión de la Fed de la semana próxima, donde los inversores buscarán indicios sobre el momento de posibles subidas de tasas.

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El oro al contado seguía prácticamente sin cambios en u$s4.132,01 por onza, tras haber subido hasta los u$s4.165,87 en la última sesión, su nivel más alto desde el 7 de julio. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto caían un 0,4%, hasta los u$s4.134,60.

Jigar Trivedi, analista de investigación sénior de IndusInd Securities, indicó que "el petróleo sigue al alza, lo que se suma a las presiones inflacionistas y a las expectativas de subidas de las tasas de interés por parte de la Fed, lo que limita el tono positivo del oro ante el debilitamiento del dólar".

El mercado se enfoca en la próxima reunión de la Reserva Federal y posibles subidas de tasas. El detalle Cabe precisar que esto se enmarca en que el petróleo escalaba a su nivel más alto en más de seis semanas luego de que EEUU lanzara una nueva ronda de ataques contra Irán y los hutíes de Yemen, apuntando esta vez contra petroleros en el mar Rojo.

El dólar cedía un 0,1%, lo que abarató el oro en términos de otras divisas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, sensibles a las tasas de interés, subían hasta su máximo en 17 meses, en un momento en que el alza del petróleo avivó los temores de que nuevas disrupciones en el suministro energético pudieran reanimar la inflación y elevar las probabilidades de subidas de tasas por parte de la Fed.

La escalada del conflicto en Medio Oriente y el alza del crudo impactan en el mercado. La Fed se reúne la semana próxima y se espera de manera generalizada que mantenga las tasas sin cambios, aunque los mercados de futuros apuestan en su mayoría por al menos una suba antes de que termine el año. Según la herramienta FedWatch de la CME, los operadores valoran en un 77% la probabilidad de una suba en septiembre. Cabe subrayar que las tasas elevadas tienden a reducir el atractivo del oro, que no genera rendimiento. A su vez, es prácticamente una certeza que el Banco Central Europeo mantendrá las tasas de interés sin modificaciones este jueves, pero dejará la puerta abierta a otra subida de tasas en septiembre.