Duro revés para Guillermo Tofoni: la Justicia le prohíbe que utilice documentación obtenida en territorio estadounidense

El juez federal de Georgia, Clay D. Land, rechazó el pedido del agente FIFA para utilizar en cuatro causas penales en Argentina documentación bancaria obtenida en Estados Unidos. Además, le ordenó notificar a quienes recibieron el material y solicitar su devolución o destrucción.

En medio de su disputa contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) , el agente FIFA argentino Guillermo Tofoni acaba de recibir una mala noticia de parte del juez del Distrito de Georgia, Clay D..Land, quien le ordenó que, en un plazo de 14 días, debe cumplir tres medidas, entre las cuales se encuentra notifica a todas las personas y entidades que recibieron los documentos para que el material sea devuelto o destruido.

El mencionado magistrado estadounidense rechazó que el empresario use la documentación obtenida en territorio estadounidense para causas penales que se tramitan en la Argentina. En realidad, aclara, que esa documentación obtenida por Tofoni debía ser utilizada para una demanda civil y no para una penal ni mucho menos para difundirla entre periodistas y medios.

Tofoni accedió a esa documentación a partir de un procedimiento iniciado bajo el amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, norma que permite obtener pruebas para utilizarlas en litigios extranjeros.

En otro tramo del escrito de cuatro páginas, emitido el 21 de julio, Land le advierte a Tofoni que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos , todo esto a pesar de que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa documentación.

La denuncia de Tofoni contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero, escaló y se convirtió en un conflicto penal internacional que involucra acusaciones por defraudación y lavado de dinero vinculadas a los contratos comerciales de la Selección Argentina.

El fallo del juez de Georgia es en respuesta a la nueva solicitud de Tofoni, que había pedido autorización para utilizar los documentos de Tourprodenter en cuatro procedimientos penales argentinos que él mismo inició mediante la presentación de denuncias penales. Según el magistrado, “a pesar de la declaración expresa del Tribunal de que Tofoni debía presentar una nueva solicitud conforme a la sección 1782 si deseaba utilizar los materiales de Tourprodenter para un fin no autorizado previamente, Tofoni no presentó dicha solicitud. En su lugar, presentó una moción de autorización argumentando que se cumplirían los cuatro requisitos legales si presentara una nueva solicitud bajo la sección 1782 y que los cuatro factores discrecionales favorecerían la concesión de una nueva solicitud de este tipo”.

En ese sentido, la línea que demarca el Tribunal de Georgia no es solo para la no utilización en una demanda penal, sino que también cuestiona el uso en medios de comunicación. Es por eso que el juez Land advirtió que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, obviando que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa documentación.

En ese sentido, establece tres órdenes que Tofoni debe cumplir en el plazo de 14 días:

”Notificar por escrito a cada persona o entidad a quien se hayan divulgado los Materiales de Tourprodenter que dichos materiales están sujetos a la Orden de Protección y solicitar su devolución o destrucción";

“Adoptar medidas razonables para recuperar o asegurar la devolución o destrucción de dichos materiales por parte de personas no autorizadas para recibirlos en virtud de la Orden de Protección"; y

“Presentar ante el Tribunal una certificación revisada que describa las medidas adoptadas para cumplir con el Párrafo 9 de la Orden de Protección”.

En el escrito al que accedió Ámbito, Land comunica que Tofoni y su abogado subrayaron que un denunciante en un proceso penal puede presentar pruebas obtenidas legalmente ante un tribunal penal argentino: “Sin embargo, no demostraron que Tofoni hubiera obtenido legalmente los registros bancarios de Tourprodenter con el fin de iniciar acciones penales. Tampoco acreditaron que la legislación argentina permitiera a Tofoni exigir la presentación de los registros bancarios privados de una empresa para iniciar acciones penales contra personas vinculadas a dicha compañía”.