La economía se hundió 2,6% mensual en febrero, su peor retroceso desde diciembre de 2023

La actividad económica se vio afectada por el mal desempeño de sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo.

La economía sufrió en febrero su mayor retroceso mensual desde diciembre de 2023 . El mal desempeño en sectores clave, como la industria, y el fin de la cosecha de trigo influyeron en el resultado.

Este miércoles el INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMA E) se derrumbó 2,6% respecto de enero. De este modo, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde julio de 2025.

Asimismo, en términos interanuales la actividad cayó 2,1% , la peor marca desde septiembre de 2024. La mayor parte de la baja se explicó por los derrumbes del 8,7% en la industria manufacturera y del 7% en el comercio.

En el otro extremo, las principales incidencias positivas las arrojaron el sector de energía y minería (+9,9%), el agro (+8,4%) y la intermediación financiera (+6%) . Pese a la mejora anual que exhibió sector agropecuario fue positiva, la variación se recortó respecto de los saltos de dos dígitos que se habían observado en diciembre y enero.

De este modo, la disparidad sectorial sigue marcando el compás de la actividad económica. Al respecto, desde Balanz Research señalaron que "exportaciones y energía siguen compensando parcialmente la debilidad de los sectores más ligados a la demanda interna".

Actividad económica: las causas de la caída en febrero y la justificación del Gobierno

El director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, explicó que la pobre performance de la economía en febrero respondió "en parte porque casi todos los sectores reportaron malos desempeños y en parte porque terminó de salir de la estimación del sector agropecuario la cosecha histórica de trigo".

Debido a los bajos puntos de comparación (tanto por marzo de 2025 como por febrero de 2026), el analista pronosticó una recuperación en marzo. "El efecto salida de la cosecha de trigo ya no va estar y los indicadores primarios de dicho mes dan en su gran mayoría positivos", profundizó.

En Aldazabal también avizoran un repunte, en función de su monitor basado en 22 indicadores adelantados, de los cuales 15 ya están disponibles. Sin embargo, aclararon "que se trata de una estimación preliminar: la incorporación de los indicadores faltantes podría modificar esta lectura.

Entre esos indicadores resaltan los avances mensuales en la producción de acero (+30,4%), en las exportaciones (+19,8%) y en la producción automotriz (+11,8%), esta última muy golpeada en los últimos meses.

Desde el Gobierno salieron a poner paños fríos sobre los malos datos del INDEC para febrero. "La tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba del 0,1% mensual. Este indicador acumula casi dos años de expansión ininterrumpida", destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además el funcionario agregó que "febrero de 2026 contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general".