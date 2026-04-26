Dos bancos de EEUU vuelven a mirar a la Argentina: por qué el mercado global ve una oportunidad

Las entidades internacionales señalaron avances en equilibrio fiscal, acumulación de reservas y reformas económicas. También remarcaron oportunidades en bonos y acciones, aunque mantuvieron el foco en la evolución de la inflación y la sostenibilidad del programa económico.

UBS y el BOFA analizaron las posibilidades de la Argentina si se consolida la estabilidad económica.

Argentina fue nuevamente analizada por dos grandes entidades financieras internacionales. Informes recientes de Bank of America y UBS destacaron cambios en el escenario macroeconómico local, con foco en la consolidación fiscal, la evolución de las reservas internacionales y el impacto de las reformas económicas.

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Los reportes señalaron que, tras varios años marcados por desequilibrios macroeconómicos y restricciones financieras, la atención del mercado internacional comenzó a centrarse en la capacidad del país para sostener la estabilización y mejorar el acceso al financiamiento.

Uno de los principales puntos mencionados por ambas entidades fue la mejora en las cuentas públicas. Los informes indicaron que el equilibrio fiscal representa un cambio respecto de los años previos, caracterizados por déficits persistentes y mayor necesidad de financiamiento monetario. Según el análisis, una menor necesidad de recursos por parte del Tesoro reduce presiones monetarias y mejora la previsibilidad económica.

UBS destacó especialmente el desempeño fiscal argentino dentro del contexto regional y vinculó esa dinámica con una mejora en la percepción externa.

Otro eje central fue la evolución de las reservas internacionales. UBS sostuvo que el proceso de acumulación de divisas viene superando objetivos previstos y consideró que el sistema de bandas cambiarias mostró un funcionamiento ordenado en esta etapa. Por su parte, Bank of America señaló que una continuidad en la mejora de reservas podría actuar como catalizador para los activos argentinos.

Los informes remarcaron que una mayor posición de reservas fortalece la capacidad de respuesta ante shocks externos y mejora la estabilidad financiera.

dolar bcra intervencion reservas El Gobierno aceleró la acumulación de reservas en el primer trimestre del año

Bonos y acceso al mercado

En relación con la deuda soberana, los reportes indicaron que los bonos argentinos mantienen rendimientos elevados frente a otros mercados emergentes. Bank of America planteó que, si continúan las mejoras macroeconómicas, podría producirse una secuencia compuesta por acumulación de reservas, baja del riesgo país y recuperación gradual del acceso al mercado internacional de crédito. UBS agregó que las agencias calificadoras siguen de cerca la evolución argentina y que eventuales mejoras de nota dependerán de la consolidación del proceso macroeconómico.

Sectores observados por inversores

El interés internacional también alcanzó al mercado accionario y a sectores vinculados a exportaciones.

Los informes mencionaron especialmente a:

energía

minería

infraestructura

bancos

Según las entidades, estos segmentos podrían beneficiarse de un contexto macroeconómico más estable y de mayores inversiones productivas.

Inflación y sostenibilidad de la política económica

Los documentos también identificaron a la inflación como una de las variables centrales a seguir. Si bien reconocieron una desaceleración reciente, indicaron que la continuidad de ese proceso será relevante para consolidar la estabilidad macroeconómica.

Además, remarcaron que los inversores observan la sostenibilidad política y económica de las reformas implementadas, así como su continuidad en el tiempo. Los informes coincidieron en que la Argentina comenzó a ser seguida no solo por sus desequilibrios históricos, sino también por la posibilidad de consolidar una etapa de normalización macroeconómica y financiera.