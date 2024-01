Rechazan habilitar la feria judicial para tratar los aumentos de las prepagas.

"En las presentes actuaciones el recurrente no acredita ninguna circunstancia apremiante que importe un riesgo actual o inminente en su cobertura médica , en tanto sus agravios sólo refieren a situaciones hipotéticas y conjeturales carentes de respaldo documental", sostuvieron los jueces en el fallo y agregaron: "Adviértase que más allá de sus propias manifestaciones, el apelante no invoca una circunstancia actual de incumplimiento en el pago de las cuotas de salud que, en el hipotético caso de que se tornase efectiva pudiera representar una -también- conjetural situación de inminente desprotección en el derecho a la salud".

La reacción de las prepagas al DNU de Javier Milei

Apenas entró en vigencia el DNU, las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar unilateralmente y de manera coordinada a sus clientes la imposición de aumentos en sus aranceles para los meses de enero y febrero.

Los aumentos fueron impuestos por montos similares en las principales empresas, en un mercado en el que en este caso no se verificó la existencia de una competencia como la que alienta el Gobierno del presidente Javier Milei, al punto de que algunos directivos del sector dijeron públicamente que es posible que algunos de sus afiliados no tengan otra opción que salir del sistema por no poder hacer frente a los incrementos.

En la apelación al rechazo a habilitar la feria dispuesto por Stinco, Wilson había señalado que la urgencia de su petición se fundamenta en que los afiliados "en el supuesto de mora cargarán con el pago de intereses, la suspensión de los descuentos en medicamentos y que las prestaciones se limitarán a las de atención médica de emergencia, con la inmediata afectación de la atención médica farmacéutica y la interrupción de sus tratamientos en curso".

Otra denuncia fue remitida a este proceso colectivo

Por otro lado, un juez de Lomas de Zamora dispuso que una causa que había recaído en su juzgado, también por el tema del aumento de las prepagas, sea remitida al proceso colectivo "Wilson" que tramita el juez Stinco.

Esa presentación fue realizada por un juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo del distrito Avellaneda-Lanús que se presentó ante la justicia federal en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora para para frenar los efectos del DNU que impacto directo en su bolsillo a través de la suba del valor de la prepaga, según surge de la presentación a la que accedió Télam.

El magistrado peticionante fue Maximiliano Alberto Ceballos quien reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 "en relación a los aspectos desregulatorios de las empresas de medicina prepaga y ordene a la empresa Swiss Medical S.A. a actualizar los aranceles del suscripto, conforme a las autorizaciones que le disponga el Ministerio de Salud".