Agosto todavía esconde un feriado especial para una localidad de la provincia de Buenos Aires que, a diferencia del resto del país, notará cambios en su actividad habitual por la celebración de su aniversario fundacional, un hecho que ocurrió pocos meses después de la Declaración de la Independencia.
Un descanso extra: el exclusivo feriado de Buenos Aires que pocos tienen en cuenta
Una ciudad bonaerense conmemora su fecha más importante con actividades y eventos que recuerdan sus comienzos.
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La ciudad en cuestión fue fundada el 21 de agosto de 1817 y es reconocida como el "Primer Pueblo Patrio", debido a que fue la primera población creada por el Estado argentino después del 9 de julio de 1816. Cada año, vecinos e instituciones recuerdan aquella fecha con actos oficiales, propuestas gastronómicas, ferias y espectáculos.
A qué se debe el feriado del 21 de agosto de 2026
Dolores celebra cada 21 de agosto un nuevo aniversario desde su creación en 1817, cuando comenzó a desarrollarse el poblado sobre terrenos de la zona de Monsalvo. Su nacimiento tuvo lugar un año después de la Declaración de la Independencia, razón por la que es conocido como el Primer Pueblo Patrio.
Durante esta jornada, la Plaza Castelli se convierte en uno de los escenarios centrales para los actos oficiales y las actividades organizadas alrededor de la fecha. Los festejos suelen extenderse durante varios días e incluyen diferentes propuestas para vecinos y visitantes:
- Ferias artesanales
- Puestos gastronómicos
- Espectáculos musicales
- Celebraciones religiosas
- Desfiles tradicionalistas
- Actos rememorando la historia de la ciudad
De todas formas, es importante tener en cuenta que este descanso tiene alcance local, por lo que no modifica la actividad habitual en toda la provincia de Buenos Aires. Los únicos afectados van a ser quienes se encuentren comprendidos por las disposiciones establecidas para Dolores.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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