Dólar: el BCRA redujo en un 45% sus compras en junio y las reservas sufrieron su mayor caída diaria en casi un año

La autoridad monetaria adquirió u$s1.418 millones en el mes, contra unos u$s2.596 millones en mayo. Las reservas se hundieron u$s3.318 millones en estos 30 días.

El BCRA cerró junio con compras 45% menores a las de mayo y las reservas sufrieron la mayor caída diaria en casi un año, aunque fuentes oficiales atribuyeron la baja a movimientos de fin de mes que deberían revertirse.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este martes 30 de junio, aunque cerró el mes con una señal menos favorable para la acumulación de reservas. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s47 millones en el mercado oficial y llevó el saldo comprador de junio a u$s1.418 millones , una cifra que implicó una caída cercana al 45% frente al registro de mayo.

De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s11.212 millones , por encima del piso de la meta anual de u$s10.000 millones. Sin embargo, el dato mensual confirmó un cambio de dinámica: el BCRA siguió del lado comprador, pero lo hizo con una intervención más moderada y con menor capacidad de absorber divisas sin tensionar el mercado cambiario.

Otro dato negativo de la rueda fue el de las reservas internacionales brutas, que sufrieron una baja de u$s1.793 millones y finalizaron en u$s44.873 millones . En el mes se hundieron u$s3.318 millones.

Se trató de la mayor caída diaria en casi un año y dejó al stock por debajo de los u$s45.000 millones. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la caída respondió principalmente a movimientos habituales de fin de mes y señalaron que esas reservas deberían volver mañana . Por lo tanto, en el mercado esperan que el dato de este martes no necesariamente marque un deterioro permanente del stock, sino un efecto transitorio asociado a la dinámica contable y operativa de cierre mensual.

A diferencia de otras jornadas, la baja no se explicó por un shock fuerte de valuación del oro, que retrocedió apenas 0,2%. A su vez, las monedas de la canasta del DEG tuvieron movimientos mixtos: el euro se mantuvo casi estable frente al dólar, la libra subió 0,1%, el yen se depreció 0,4% y el yuan se apreció 0,1%.

Por eso, más allá del impacto de mercado, el movimiento volvió a poner el foco en otros factores que también inciden sobre las reservas, como pagos, encajes, operaciones del Tesoro y movimientos con organismos.

En esa línea, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que el BCRA continúa trabajando en el saneamiento de su hoja de balance. Según la sociedad de bolsa, el pasivo con organismos internacionales se redujo de u$s436 millones a u$s271 millones en el balance semanal al 23 de junio, luego de haber partido de u$s894 millones a fines de mayo.

No obstante, PPI estimó que las reservas netas bajaron u$s186 millones en junio, hasta -u$s1.791 millones al 25 de junio. En particular, la firma atribuyó buena parte de esa caída a la posición de oro, que acumuló una baja de u$s1.049 millones en el mes.

El oficial subió y la distancia con la banda se achicó

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,12% y cerró en $1.482 para la venta. Así, la cotización quedó 16% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.742,24. Si bien la distancia todavía es amplia, el margen se redujo frente a los niveles observados durante buena parte de mayo.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,80% hasta $1.521,4, mientras que el contado con liquidación se mantuvo prácticamente estable en $1.554,7. En tanto, en el mercado informal, el dólar blue avanzó 0,3% y cerró en $1.515, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,2%.

Además, la jornada mostró una nueva suba en el dólar oficial promedio relevado por el BCRA, que cerró en $1.502, con un avance diario de 0,3%. De esta forma, junio terminó con un tipo de cambio oficial más acelerado que en mayo, en un contexto de menor ritmo comprador del Central y mayor atención sobre la demanda de cobertura.

Futuros: el mercado mira el rolleo del BCRA

En futuros, la curva volvió a operar mayormente al alza. Julio subió 0,40%, agosto 0,33%, septiembre 0,32% y diciembre 0,12%, mientras que enero y febrero de 2027 mostraron leves bajas. Como resultado, las tasas implícitas quedaron en 1,85% mensual para julio, equivalente a 22,25% anualizado, y en 1,84% para agosto, o 22,05% anualizado.

El punto más sensible, sin embargo, estuvo en el vencimiento de la posición de junio. Según PPI, todas las miradas quedaron puestas en la decisión del BCRA sobre si rollear o no ese contrato. En la previa, el interés abierto volvió a aumentar otros u$s60 millones y acumuló seis ruedas consecutivas de subas.

La sociedad de bolsa destacó que hubo un claro traspaso de posiciones: mientras junio redujo su interés abierto en u$s62 millones, julio aumentó u$s148 millones. Además, el contrato que vencía concentraba u$s980,5 millones de interés abierto, equivalente al 25% del total.

Para PPI, el aumento de u$s1.133 millones del interés abierto durante junio, junto con la elevada operatoria en dólar linked, refuerza la hipótesis de una mayor oferta oficial de cobertura. En consecuencia, la decisión del BCRA sobre el rolleo aparece como una señal clave para anticipar la estrategia cambiaria de julio.

Tasas en pesos y carry bajo presión

En el mercado de pesos, la TAMAR subió de 22,56% a 22,94%, mientras que la BADLAR avanzó de 20,25% a 21%. En ese marco, la suba de tasas aparece como una variable relevante para sostener el atractivo del carry trade, especialmente después de un mes en el que el tipo de cambio oficial aceleró y los futuros incorporaron mayor demanda de cobertura.

A su vez, el último REM dejó como referencia un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya se ubica por encima de esas tres estimaciones. Para diciembre, en tanto, el consenso mantiene una proyección de $1.658.

En definitiva, el cierre de junio dejó una foto más exigente para el Gobierno. Por un lado, el BCRA siguió comprando dólares y ya superó la meta anual. Pero, por otro lado, lo hizo a un ritmo mucho menor, mientras las reservas brutas mostraron una caída abrupta por factores de fin de mes y el mercado volvió a mirar la estrategia oficial en futuros y dólar linked como señal clave para julio.