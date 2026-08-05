Se trata de Nélida Agustina Bisio, quien estuvo al frente de la Anmat hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).

Fentanilo contaminado: declararon las dos exfuncionarias de la Anmat ante el juzgado federal de La Plata.

Las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que quedaron detenidas prestaron declaración indagatoria este miércoles en el juzgado federal de La Plata que investiga el centenar de muertes asociadas al uso de ampollas de fentanilo contaminado en centros de salud del país.

Se trata de Nélida Agustina Bisio , quien estuvo al frente de la Anmat hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó , exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos ( Iname ). Ambas fueron trasladadas desde una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires hasta los tribunales platenses, donde permanecieron incomunicadas hasta el inicio de las audiencias.

Fuentes judiciales confirmaron que, tras completar sus declaraciones, las dos continúan detenidas . En el caso de Bisio, el juez le concedió la excarcelación bajo una fianza de $75 millones , mientras que Mantecón Fumadó también solicitó ese beneficio, aunque el pedido aún no había sido resuelto.

La primera en declarar fue Bisio. La audiencia se extendió durante casi dos horas y, según explicó su defensa, la exfuncionaria pidió suspender la indagatoria por cuestiones de salud y continuará su descargo por escrito en una próxima audiencia.

La investigación, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, busca determinar las responsabilidades administrativas y penales por un centenar de muertes por el uso de ampollas de fentanilo contaminado.

Luego fue el turno de Mantecón Fumadó, quien se remitió a un escrito presentado previamente y respondió preguntas durante varias horas. En su declaración reiteró que las decisiones vinculadas al funcionamiento de la Anmat eran conocidas por sus superiores y mencionó, además de Bisio, al actual ministro de Salud, Mario Lugones.

Según trascendió, la exdirectora del Iname sostuvo que Lugones ya tenía injerencia en asuntos de la Anmat antes de asumir formalmente al frente del Ministerio de Salud, cuando se desempeñaba como asesor en la Casa Rosada. En ese contexto, por orden judicial, una comisión policial secuestró en la sede de esa cartera los registros de ingresos y egresos correspondientes a 2024 y 2025.

Mantecón Fumadó ya había declarado en mayo del año pasado, cuando explicó ante el mismo juzgado cómo HLB Pharma continuó produciendo medicamentos junto a Laboratorios Ramallo pese a las observaciones realizadas por el organismo regulador.

En esa ocasión, sostuvo que HLB Pharma presentaba "un historial de desprolijidades registrales y de documentación", motivo por el cual se encontraba bajo un seguimiento especial. Sin embargo, en agosto del año pasado fue desplazada por el Ministerio de Salud, que la responsabilizó por no haber actuado frente a un informe interno que advertía sobre las irregularidades detectadas.

La acusación de la Fiscalía

Las detenciones fueron solicitadas por la fiscal federal María Laura Roteta y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quienes sostienen que existen elementos para considerar que ambas exfuncionarias conocían las graves irregularidades detectadas en la fabricación del fentanilo.

En el dictamen, los fiscales afirmaron que las imputadas estaban al tanto del "escenario de riesgo elevado" generado por las condiciones de producción en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, y que ese contexto podía derivar en muertes y lesiones. Ambos laboratorios pertenecen al empresario Ariel García Furfaro, quien también permanece detenido en la causa.

La investigación, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, busca determinar las responsabilidades administrativas y penales por uno de los mayores escándalos sanitarios registrados en los últimos años en el país.