Reunión con bancos: a la espera de los detalles, el sector también busca definiciones sobre los puts

La convocatoria está citada para las 10 de la mañana, según fuentes del sector. Las entidades financieras no tenían previsto el encuentro antes de que fuera anunciado por televisión. Mantienen la atención en mayores precisiones, pero también esperan soluciones para despejar el problema de los puts, definido por Milei como “el último escollo” para abrir el cepo.

Mañana comenzará una semana de movimientos para el mercado. No solo porque el presidente Javier Milei aseguró que ingresará formalmente al Gobierno Federico Sturzenegger , sino porque están convocados los bancos a una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. Será a las 10 de la mañana y se centrará en el próximo paso: “ emisión monetaria cero ". Las entidades desconocían el encuentro previo a su anuncio. Los puts en el centro de atención.

A su vez, Caputo agregó: "¿Qué implica para la gente? Es una profundización de lo que venimos haciendo. Habrá menores problemas con el dólar, al estar fija la cantidad de pesos. Se reduce la volatilidad cambiaria y se apoya el proceso de desinflación, que implica menor riesgo para pasar a la tercera etapa, la salida del cepo".

Tras el anuncio del equipo económico, circularon primeras versiones respecto de cuál sería la necesidad financiera adicional de encargarle al Tesoro los pasivos remunerados del BCRA. El monto estimado que se difundió es cercano al equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), o bien u$s 1.800 millones, que podrán obtenerse bajo mayor ajuste fiscal en el gasto público, un mejor desempeño de la recaudación o financiamiento en el mercado de deuda local.

Este medio consultó a fuentes oficiales si la estimación anterior proviene del Gobierno o bien es un cálculo privado, a lo que respondieron: “No, porque hay rollover”. “Las deudas están para rollearse, no pagarse. Continúan con el mismo discurso a pesar de lo vivido en 2018”, evaluó una fuente de mercado.

Según fuentes del sector, la convocatoria está pactada para las diez de la mañana en el Salón Bosch del Banco Central. El titular del BCRA remarcó a este medio que la aceptación de la Letra será “voluntaria”. Sin embargo, una fuente dentro del mundo financiero señaló lo siguiente: “La expectativa es que los bancos se acercarán a escuchar algo que ya está decidido”.

Hasta el momento, los bancos no tienen mayores detalles de lo anunciado por el tándem Caputo-Bausili. De hecho, una voz en off cuenta que la convocatoria “la mandaron en el mismo momento que salió al aire”.

La expectativa respecto de las condiciones técnicas que se presentarán se sostiene, puesto que lo dicho “no alcanza para evaluar” la iniciativa. Sin embargo, desde el sector confiesan que esperaban en la conferencia algún aporte en concreto de un tema que también “interesa en gran parte”: despejar el problema de los puts.

Milei ha dicho recientemente que el último escollo para levantar el cepo son los puts, o sea seguros contratados por los bancos al Banco Central para prestarle dinero al Tesoro.

De acuerdo a las estimaciones de la consultora 1816, el stock de puts americanos -estos que pueden ejercerse en cualquier momento-, representa un valor de mercado total de alrededor de $16,5 billones, sin contar los puts ya ejercidos, que con ello rondaría un total de $19 billones.

La consultora entiende que “uno de los grandes inconvenientes de estas opciones de liquidez es que no vencen tan en el corto plazo”: según sus números, la mitad de los puts vigentes vencen en 2026 y 2027, esencialmente por las opciones atadas a los bonos TZX26 Y TZX27, títulos emitidos por la gestión actual.

“En nuestra opinión, los puts no son un impedimento evidente para levantar los controles cambiarios, en el sentido de que los depositantes -verdaderos demandantes de pesos- podrían querer dolarizar sus portafolios independientemente de si los bancos tienen sus bonos cubiertos o no con puts. En cambio, sí resulta más claro que los puts son un limitante para ir al esquema de “competencia de monedas” que plantea Milei en el que queda fijo el stock de pesos, porque eso requeriría eliminar toda fuente de impresión de moneda, incluyendo la emisión por ejercicio de estas opciones”, argumenta 1816.

De todos modos, en el Gobierno confirman que en el encuentro se planteará también la búsqueda de alternativas para terminar con los puts, así como también se conversará sobre el blanqueo de capitales, recientemente aprobado en el Paquete Fiscal.

Para un integrante del BCRA, que cumplió funciones hasta 2023, hubiese sido preferible que los bancos tuvieran una mínima anticipación del anuncio realizado por el equipo económico: “no es normal que no hayan hablado con anterioridad, es jugado”, indica la fuente.

“El mercado mantiene ansiedad por el verdadero problema, la falta de acumulación de dólares, y el Gobierno responde con la eliminación de la emisión monetaria, generando una carga de deuda enorme y crecimiento por intereses que se compensará con ajuste en el resultado primario”, advierte el ex funcionario de la entidad monetaria.

En ese sentido, sostiene que el mercado irá reaccionando frente a dos variables. La primera, la instrumentación de esta segunda fase y las condiciones presentadas a los bancos. La segunda, la reacción de los depósitos, los cuales, ante una eventual disminución, podrían generar mayor ampliación de la brecha cambiaria.

Los anuncios llegaron al final de un mes marcado por el ruido cambiario, en parte por una dinámica de acumulación de dólares que el mercado entiende se ralentizó antes de lo esperado.

Según la consultora F2 Soluciones Financieras, en la semana BCRA terminó con un saldo vendedor en MLC de u$s 109 millones, que le quita el récord en negativo a los u$s 74 millones de la semana anterior bajo la era Milei, mientras que en el mes la autoridad monetaria termina con un saldo negativo por intervenciones en MLC de u$s 84 millones.

Las reservas brutas, por caso, terminan con una variación positiva de u$s 353 millones, el nuevo valor más bajo para un mes sin pago a FMI bajo este gobierno, indica el responsable del informe, Andrés Reschini. “Además, esto se da habiendo recibido un desembolso del organismo de unos u$s 800 millones”, resalta F2.

Sobre este punto, Bausili manifestó que se contemplaba que de junio a septiembre tuvieran pérdidas de reservas, al asegurar que "dentro del programa estipulado, se preveía una pérdida de 3 mil millones de dólares", lo que definió como "normal" y estimó que "en el tercer trimestre se recuperarán".

Mientras tanto, el mercado estima que las cerealeras y los productores del campo retienen en silobolsas unos u$s 15.000 millones, a la espera de mejores condiciones de liquidación o suba de precios internacionales.

Para el titular del BCRA, la convocatoria de mañana se trata de un “ejercicio normal con los bancos” que no debe generar ninguna sorpresa o sobresaltos. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que mañana la atención se centrará en la reacción de los mercados, especialmente el comportamiento de las acciones de las entidades bancarias.