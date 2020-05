Rige ya suba de tasa en plazos fijos mayoristas

También desde hoy, las entidades financieras podrán ofrecer Depósitos de Interés Variable (DIVA) a productores agropecuarios, ligados a la cotización de los granos, por un importe hasta dos veces el valor total de las ventas de oleaginosas y/o cereales, registradas a partir del 1 de noviembre de 2019. “La medida permitirá garantizar el valor a los exportadores que liquidan sus cosechas”, agregó la entidad que conduce Miguel Pesce.

En la misma comunicación, el BCRA estableció que las empresas que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al 5% de su capacidad de cosecha anual, no podrán acceder a las financiaciones para capital de trabajo a una tasa de interés máxima anual del 24%.

Según explicaron desde el BCRA, son decisiones que “buscan garantizar la rentabilidad de los depósitos en pesos en el sistema financiero, tanto para las empresas como para las personas y para los productores agropecuarios que liquiden cosecha”.

Con las medidas, el Central busca detener la escalada que en las últimas jornadas tuvo el dólar tanto en la plaza bursátil como en el mercado paralelo. De hecho, la semana pasada el blue trepó un 13% a $138, mientras que el Contado con Liqui avanzó un 5,3% a $121,32 y el MEP, un 4,3% a $117,95. Así, las brechas con las cotizaciones oficiales se dispararon y superaron, en el caso del billete informal, el 100%.

La decisión del Central que entrará en vigencia hoy se acopla a otras medidas adoptadas en las últimas semanas. Entre ellas, se encuentra la disposición de la CNV que instó a los Fondos Comunes de Inversión a invertir, al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina y, exclusivamente, en moneda nacional. Previo a eso, el BCRA, decidió un aumento en la tasa de pases, de 11,4% a 15,2%, para regular la cantidad de pesos en circulación, y dispuso que los “fondos t+0” no tendrán la obligación de contar con encajes. La autoridad monetaria estableció también que una persona que realizó compras por hasta u$s 200 en el mercado minorista, no podrá realizar operaciones con CCL o MEP, por los 30 días posteriores a dicha adquisición.