Plazo fijo: ¿Cuánta ganancia se obtiene al invertir $400.000 durante 30 días?

Ofreciendo mejores tasas de interés, los bancos buscan incentivar las operaciones digitales, que resultan más rápidas y reducen costos operativos.

En abril 2026, los plazos fijos se mantienen como una de las herramientas disponibles para los argentinos que buscan cuidar sus ahorros frente a la incertidumbre económica, aunque presentan un menor rendimiento que meses atrás.

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Hoy, las tasas de interés continúan por debajo del 30% (pese a que tuvieron variaciones a lo largo del año), sin un piso mínimo fijado por el Banco Central y con una inflación que muestra señales de desaceleración .

A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de $400.000 a 30 días , tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) .

Según los datos publicados en el sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , las entidades financieras presentan una dispersión en los rendimientos, aunque todas se ubican dentro de un panorama similar.

Estos son los porcentajes que ofrecen las principales firmal hoy, viernes 10 de abril:

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 18%

: 18% Banco Galicia : 19,5%

: 19,5% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

: 23% BBVA : 20,5%

: 20,5% Banco Macro : 24%

: 24% Banco Credicoop : 21%

: 21% ICBC : 22,5%

: 22,5% Banco Ciudad: 20%

La diferencia de invertir por sucursal y por homeoffice

Una de las variables que más influye en el rendimiento final no es solo el banco elegido, sino también el canal a través del cual se constituye el plazo fijo. Hacerlo de manera online, a través de homebanking o app oficiales, suele ofrecer mejores tasas que realizarlo en una sucursal física.

Esto responde a varios factores. Por un lado, las entidades financieras reducen costos operativos al canalizar estas inversiones de forma digital, ya que no hay atención personalizada, ni intervención de empleados, ni uso de infraestructura.

Los bancos también utilizan esta ventaja como herramienta de competencia, especialmente para atraer nuevos clientes que pueden hacerlo sin necesidad de abrir una cuenta tradicional.

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Otro punto clave es la facilidad. Constituir un plazo fijo online solo lleva unos minutos: elegís el monto, el tiempo y el dinero queda automáticamente inmovilizado hasta el vencimiento. Al finalizar, los intereses se acreditan junto al capital sin intervención del cliente.

En ventanilla, por su parte, el trámite implica mayor tiempo, posible necesidad de turno previo y, en algunos casos, requisitos adicionales.

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Lo que ganás en un plazo fijo de $400.000 en 30 días

El Banco Nación se posiciona como una de las entidades más consultadas, ya que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan invertir su dinero de manera segura y con respaldo estatal.

De acuerdo con el simulador oficial, que te permite calcular previamente cuánto obtendrás al finalizar el lapso de tiempo, una propuesta de $400.000 a 30 días puede generar diferentes rendimientos según el canal elegido para la operación.

Tomando en cuenta la TNA, si el depósito se realiza de manera presencial en una sucursal, es del 18,50%; mientras que, la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega los 20,15%.

Bajo este esquema, al cumplirse el mes, recibirás $6.082,19 de intereses, alcanzando un total de $406.082,19.

En cambio, si se lleva a cabo de forma electrónica, ya sea a través de home banking o la app móvil, la rentabilidad mejora. La TNA asciende al 19% y la TEA a 20,75%. Esto significa que, la ganancia será de $6.246,58, con un monto final de $406.246,58.