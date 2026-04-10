La industria automotriz pidió relanzar con urgencia el acuerdo bilateral con Brasil, ante el aluvión de productos chinos

En el marco del lanzamiento de la exposición Automechanika, representantes del sector remarcaron la necesidad de darle certidumbre a las inversiones mediante una política sectorial estratégica, con visión de largo plazo.

En el marco de una exposición que reunió a 700 marcas del sector automotriz a nivel mundial , los representantes de la industria en Argentina enfatizaron la necesidad urgente de relanzar el acuerdo bilateral con Brasil . Asimismo, pidieron un mayor control sobre las condiciones de competencia con China y reclamaron una política sectorial para impulsar inversiones.

Este jueves 9 de abril se lanzó de manera formal Automechanika Buenos Aires , una exposición internacional de servicios para la industria automotriz, que se realiza en La Rural . El evento culminará este domingo 11 y contará con la presencia de fabricantes, distribuidores, talleres, lubricentros, ingenieros, técnicos y profesionales del rubro.

Desde la organización destacaron a Ámbito que en la exposición anterior, de 2024, la cantidad de países representados era cercana a 20, mientras que en esta ocasión el número trepó a 30 . Sobre este aumento, Juan Cantarella , presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) , que representa a las autopartistas, explicó que “la normalización del comercio exterior y la eliminación de restricciones hizo que aparecieran nuevos jugadores”, aunque también destacó que el mercado argentino es atractivo ya de por sí y que esta feria no representa solo a Argentina, sino a todos los países con peso en la industria.

Previo al almuerzo de lanzamiento, se llevaron a cabo tres paneles de debate. Según pudo averiguar este medio, el que más tela dejó para cortar fue el tercero, en el cual participaron miembros de AFAC , de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) —representante de las terminales en Argentina— y de sus pares brasileñas: ANFAVEA y SINDIPECAS .

Allí la discusión giró fundamentalmente en torno a la necesidad de fortalecer el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE 14) , que regula el intercambio entre las dos naciones más grandes de Sudamérica. Este acuerdo está vigente hasta 2029 e incluye el denominado “Flex” , mecanismo que actualmente le permite a la Argentina importar u$s2 de productos automotores brasileños por cada dólar exportado al país vecino. Esa regla, pactada en 2019, tiende a flexibilizarse en el tiempo, hasta llegar en 2029 al libre comercio .

Autopartes El régimen de inversiones RIGI no llega a beneficiar a todos los eslabones del sector automotor, según AFAC.

“Tenemos la necesidad de relanzar cuanto antes el acuerdo bilateral con Brasil, antes de 2029, ya que es un pacto de referencia para quienes tienen que tomar decisiones de inversión en el sector. Las reglas de origen del MERCOSUR hoy son irrisorias y facilitan la triangulación con productos chinos. Es uno de los temas que se debería discutir en el nuevo acuerdo”, remarcó a Ámbito Cantarella.

El sector automotriz, en alerta por el avance de productos chinos y la carga tributaria

El directivo fue crítico sobre la vía libre que tienen los productos chinos a la hora de entrar en el país. “No podemos decir si somos o no competitivos contra la producción china, ya que primero tendríamos que saber si pasa o no el antidumping”, expresó de forma categórica.

En ese sentido, sostuvo que hay una bifurcación entre el camino que toman países como Brasil o México, que sí aplican algunas restricciones a los productos chinos, y señaló una “contradicción grande entre el alineamiento político con EEUU y las políticas comerciales de nuestro país”.

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Otro de los ejes centrales del mencionado panel fue el de la competitividad. Del lado argentino se enfocaron en los problemas de competitividad por fuera de las empresas, particularmente por la elevada carga impositiva.

Al respecto, Cantarella calificó de “cobardes” cargos como Ingresos Brutos, el impuesto a los Créditos y Débitos, o las tasas municipales, ya que “gravan más a la producción que al comercio”. “Cuanto más integrada está la empresa, más carga impositiva tiene”, cuestionó.

Cabe remarcar que el evento se da justo cuando el INDEC informó que la producción de vehículos automotores se desplomó más de 30% anual en el primer bimestre, mientras que la fabricación de autopartes sufrió una caída superior al 20%. En su conjunto, la división automotriz exhibió en febrero su nivel de actividad más bajo desde junio de 2024, lo cual refleja un escenario desafiante para las empresas.

En términos de comercio exterior, los autos chinos vienen ganando terreno tanto en el mercado brasileño como en el mercado argentino.

La necesidad de una política sectorial

En su discurso de cierre, Cantarella recordó que “la industria automotriz es un sector estratégico en Argentina” y que “su desarrollo no solo es un impulsor fundamental en la economía, sino que tiene un papel clave en los procesos de innovación, en el transporte de personas y productos, en la seguridad y en otros múltiples campos”.

Sin embargo, aseveró que “el desarrollo exitoso y eficiente del sector es el resultado de políticas de Estado y decisiones estratégicas, con visión y planificación de largo plazo y acordes a la realidad de cada país y región”. “Somos parte de la solución, no del problema”, sentenció.

Ante la proximidad del vencimiento de la ley autopartista, en 2027, el presidente de AFAC reclamó “una política sectorial para impulsar un boom de inversiones, tal como hace Brasil con planes como el MOVER”. Cabe recordar que dicho plan, lanzado por el gobierno de Lula da Silva en 2024, buscó impulsar el desarrollo de vehículos modernos mediante incentivos fiscales y requisitos de inversión y eficiencia energética.