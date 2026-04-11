El supermercado argentino con hasta 50% de descuento en productos de belleza hoy, 11 de abril

La cadena impulsa los descuentos en artículos de cuidado personal y algunos son compatibles con otros beneficios bancarios.

Los descuentos en shampoos, cremas y protectores solares se pueden combinar con cuotas sin interés.

Las cadenas de supermercados refuerzan sus promociones en rubros clave como perfumería y cuidado personal. Una de las principales cadenas del país presenta una serie de descuentos que alcanzan hasta el 50% en productos de belleza.

Las ofertas se pueden encontrar tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital , donde los usuarios pueden acceder a precios reducidos en artículos de uso cotidiano. Entre los productos incluidos aparecen shampoos, acondicionadores, tratamientos capilares y cremas faciales , con rebajas que en algunos casos se pueden combinar con descuentos y beneficios adicionales por medios de pago.

En el catálogo de promociones del supermercado, los productos de cuidado capilar de la marca Dove son los más destacados. El shampoo Dove Bond Intense Repair de 400 ml se puede encontrar a $5.753,40. En la misma línea, el óleo serum Dove Bond Intense Repair de 110 ml figura a $8.327, mientras que algunas perfumerías ronda entre los 10.000 y 13.000 pesos.

También se incluye acondicionadores como el Dove Bond Intense Repair de 250 ml, con un precio de $8.831,99, y distintas variantes de máscaras capilares de 300g a $5.182,20 con un 40% de descuento.

En cuanto a las cremas y tratamientos faciales, se pueden ver productos de L’Oréal Paris como la crema antiarrugas Hidra Total 5 y la crema matificante de la misma línea, ambas a $13.194 cada una. A su vez, se destacan los retocadores de raíces Magic Retouch, un producto innovador también de la misma marca a $14.994.

Otro producto clave en la rutina de skincare que se puede encontrar a un precio más bajo es el protector solar. Garnier aparece con su bloqueador con factor de protección 50, tanto en versiones anti manchas como anti imperfecciones a $16.794 y también está en su versión de 40 ml a $15.594.

Las rebajas aplicadas en estos productos alcanzan en muchos casos el 40%, aunque el anuncio general de la cadena menciona descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados. También es recomendable mirar la página web, ya que hay descuentos que son exclusivos con la compra online.

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Cómo pagar con descuento en Coto en abril

Además de los precios rebajados, la cadena suma beneficios adicionales mediante acuerdos con bancos y promociones específicas según el día de la semana. Estas herramientas permiten potenciar el ahorro.

Durante toda la semana, se mantienen opciones de cuotas sin interés con distintos bancos. Banco Macro ofrece hasta 12 cuotas en rubros como bazar, muebles y librería, mientras que Banco Galicia permite 6 cuotas sin interés en electrodomésticos y hasta 12 en otros sectores. Banco Nación también mantiene 6 cuotas sin interés en electro.

En cuanto a los fines de semana, se destacan las promociones con Banco Ciudad, que incluyen hasta 18 cuotas sin interés en múltiples rubros y un 20% de descuento con tarjetas de débito, sin tope de reintegro. Por su parte, Banco Comafi ofrece financiación en cuotas en una amplia variedad de categorías.

En jornadas específicas, los descuentos pueden ser aún más significativos. Por ejemplo, los lunes se registran beneficios con entidades como ICBC y Banco Credicoop, con rebajas de hasta el 30% bajo ciertas condiciones. Los martes, aparecen promociones con Naranja X y Banco Supervielle, que incluyen descuentos adicionales dependiendo del plan utilizado.

También se destaca el 15% de descuento para miembros de Comunidad COTO, disponible en días determinados y se puede aplicar con todos los medios de pago. Este tipo de beneficios refuerza la estrategia de fidelización.

La combinación de precios promociones con descuentos bancarios y cuotas sin interés permite configurar un esquema de ahorro conveniente para el consumidor. De igual forma se recomienda verificar condiciones específicas en línea de cajas, ya que pueden existir exclusiones en determinados productos.