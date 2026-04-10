Plazo fijo en abril 2026: cuánto gano si invierto $600.000 a 30 días

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan una inversión segura y previsible en el corto plazo. Invertir $600.000 a 30 días permite obtener una ganancia concreta, aunque con diferencias según el canal utilizado para realizar la operación.

Las tasas de interés presentan variaciones entre operaciones hechas en sucursal y aquellas realizadas de forma digital. Esta diferencia responde a una estrategia del sistema financiero, que apunta a incentivar el uso de canales electrónicos , que implican menores costos operativos para las entidades.

El plazo fijo sigue siendo una opción accesible para quienes no quieren asumir riesgos elevados . A diferencia de otras inversiones más complejas, este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto se va a ganar, lo que brinda previsibilidad en un escenario económico cambiante.

Al analizar una inversión de $600.000 a 30 días, el rendimiento varía según el canal elegido . El plazo fijo ofrece una rentabilidad mensual cercana al 1,5% o 2% , dependiendo de la tasa aplicada.

Aunque la brecha no es muy amplia, marca una tendencia sostenida en el tiempo: operar de manera electrónica suele ser más conveniente para el ahorrista.

inversiones plazo fijo Depositphotos

Por sucursal

Si la inversión se realiza de forma presencial, la Tasa Nominal Anual (TNA) aplicada es del 18,50%. Con esta tasa, el rendimiento en 30 días es de $9.123,29, lo que lleva el monto total a $609.123,29 al momento del vencimiento.

Este tipo de operación sigue siendo elegido por personas que prefieren el contacto directo con el banco o que no utilizan plataformas digitales. También puede resultar útil para quienes buscan asesoramiento personalizado antes de invertir.

Una de las desventajas es que las tasas suelen ser más bajas en comparación con las alternativas electrónicas. Aun así, el plazo fijo en sucursal mantiene su principal característica: la seguridad. El capital invertido y la ganancia están garantizados desde el inicio, sin exposición a variaciones del mercado.

Por home banking

En el caso de realizar la inversión de manera electrónica, la TNA asciende al 19,00%, lo que mejora el rendimiento final. Con esta tasa, la ganancia en 30 días alcanza los $9.369,86, llevando el total a $609.369,86. La diferencia con respecto a la sucursal es de poco más de $200, pero nos deja claro que el canal digital ofrece mejores condiciones.

El home banking permite constituir el plazo fijo de forma rápida, sin necesidad de trasladarse, lo que lo convierte en una opción más cómoda y eficiente. También facilita el seguimiento de la inversión y la posibilidad de renovarla automáticamente al vencimiento.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Qué tener en cuenta antes de invertir

Más allá de los números, es importante considerar el contexto económico al momento de elegir un plazo fijo. Si bien se trata de una inversión segura, su rendimiento puede quedar por debajo de la inflación. Por eso, muchos ahorristas utilizan el plazo fijo como una herramienta de corto plazo, combinándolo con otras opciones más rentables.

Otro punto clave es la posibilidad de renovación. Al invertir a 30 días, el ahorrista puede reevaluar la situación mes a mes y decidir si conviene reinvertir o cambiar de estrategia. Esto brinda flexibilidad en un escenario donde las tasas pueden modificarse con frecuencia.

A pesar de sus limitaciones, el plazo fijo sigue siendo una alternativa válida para quienes priorizan la estabilidad. No requiere conocimientos financieros avanzados y permite obtener una ganancia definida desde el inicio. En un contexto donde la incertidumbre económica es alta, este tipo de inversión ofrece tranquilidad y control sobre el dinero.

En definitiva, invertir $600.000 a 30 días en abril de 2026 genera una ganancia cercana a los $9.000, con una leve ventaja para el home banking. La diferencia entre ambos canales confirma una tendencia que se consolida: lo digital no solo es más cómodo, sino también más rentable dentro de las opciones tradicionales de ahorro.