Roberto Cachanosky calificó de "confiscación" la política monetaria de Javier Milei: "Peor que el Plan Bonex"

"Caputo dice que no hay pesos suficientes para que alguien haga una corrida contra el dólar. Si esto es así, liberá el mercado, ¿cuál es el problema? Sacá el cepo, dejá que el tipo de cambio flote libremente y dejá que el peso suba" , propuso el asesor económico.

Cachanosky entendió que "el problema de fondo es obligar al que exporta a venderle sus dólares al Banco Central a un tipo de cambio menor al del mercado", situación que considero "una especie de confiscación". "Es una peor que el Plan Bonex: le seguís confiscando a los exportadores ", insistió, entrevistado en Play Urbana y subrayó que no hubo fortalecimiento sensible de las reservas desde el cambio de gestión.

Finalmente, recordó que "los mercados libres tampoco son libres, porque el Banco Central los interviene para que no suba la brecha" y que "todo lo que está poniendo el Banco Central que no le pertenece, como el encaje bancario". "Están usando dólares de la gente para mantener el tipo de cambio quieto en los mercados libres", remarcó y estimó la intervención en una suma cercana a los u$s 19.000 millones.

milei asamblea Javier Milei anticipó un nuevo ciclo de endeudamiento con el FMI en su discurso de apertura de sesiones. Mariano Fuchila

Luis Caputo: "La solución es que bajen los precios, no devaluar"

Luis Caputo, admitió ante un foro empresario en Mendoza que “es cierto que hay precios caros en dólares", aunque aseguró que "devaluar no es la solución", en tanto confirmó que está próximo a cerrar un acuerdo con el FMI.

"Por el contrario, la solución es que esos precios bajen y eso va a pasar con menos impuestos y más competencia”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, al rechazar así la idea del "retraso cambiario".

En ese sentido, consideró que "la solución es que bajen los precios y bajan con menos impuestos y más competencia", en tanto indicó que en las industrias que están expuesta a la competencia de la importación "los precios van a bajar, tal como ya sucedió con los autos”.

Así, descartó la posibilidad de que el gobierno avance con alguna modificación de la política cambiaria a expensas de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

CAPUTO FIEL CAPTURA.jpg Luis Caputo dio detalles del nuevo acuerdo con el FMI.

Los detalles del acuerdo con el FMI

Caputo afirmó que el FMI no le está reclamando al gobierno argentino una devaluación del peso y en tanto indicó que los funcionarios del Palacio de Hacienda ya se pusieron de acuerdo en cómo continúa el programa económico.

Al respecto. el funcionario reiteró que la propuesta para un nuevo programa con el organismo comenzaría en el primer cuatrimestre debido al trámite legislativo que se necesita y a la burocracia del FMI.

“Va a haber un acuerdo en el primer cuatrimestre. Nos pusimos de acuerdo con el programa económico. El FMI nunca pidió una devaluación”, dijo Caputo quien reiteró que habrá fondos frescos para recapitalizar los activos del BCRA.

Confirmó que la operatoria servirá para rescatar Letras Intransferibles que figuran en el activo del Banco Central. Las letras son como un pagaré en dólares a cuenta de reservas que se extrajeron de la entidad hace más de 15 años.

En ese sentido, Caputo indicó que el dinero del FMI “va al Tesoro y que después le recompra deuda que el BCRA tiene del Tesoro”