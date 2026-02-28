Los jubilados de ANSES que superan la mínima tendrán que esperar para cobrar en marzo 2026

Conocé todos los detalles para poder realizar la acreditación correspondiente al mes en curso.

ANSES recomendó verificar la fecha exacta en el sitio oficial para evitar confusiones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a marzo y estableció que los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar recién desde el 23 de marzo de 2026, según la terminación del DNI.

Este grupo accede al incremento mensual por movilidad, aunque queda excluido del refuerzo extraordinario que continúa vigente para quienes cobran la mínima.

El ajuste aplicado en marzo responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec. El aumento previsional será del 2,88% y alcanza a todas las jubilaciones y pensiones del sistema , tanto mínimas como superiores. Sin embargo, el bono adicional de $70.000 no se liquida a quienes superan el haber básico, lo que genera una diferencia en el ingreso final entre ambos segmentos.

Con la actualización de marzo, los valores oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC):

PNC por invalidez o vejez: $258.720,62.

PNC con bono: $328.000.

Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

PUAM: $295.680,70.

Asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.813 por hijo.

Monto retenido (20%): se perciben $106.250 mensuales y el resto se cobra con la Libreta.

AUH por discapacidad: $432.000.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Monto final con bono incluido

El refuerzo extraordinario continúa sin cambios desde 2024 y se mantiene exclusivamente para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Los valores quedan conformados así:

Bono extraordinario: $70.000.

Ingreso total para jubilación mínima con bono: $439.600,88.

Quienes cobran por encima del haber mínimo no reciben este adicional. La diferencia entre un jubilado que percibe la mínima con refuerzo y uno que supera ese umbral puede superar los $70.000 en el ingreso final mensual, ya que el bono no es proporcional ni escalonado.

El Gobierno confirmó que el plus se acredita junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa. Para los beneficiarios alcanzados, el depósito figura en el mismo recibo de haberes. El refuerzo mantiene su valor nominal y no se actualiza por inflación.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62

Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.

ANSES gente.webp

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en marzo 2026

El calendario para jubilados que superan la mínima quedó organizado por terminación de documento:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 11 de marzo

DNI 2 y 3: 12 de marzo

DNI 4 y 5: 13 de marzo

DNI 6 y 7: 16 de marzo

DNI 8 y 9: 17 de marzo

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 0 y 1: 24 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones: del 12 de marzo al 10 de abril

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones: del 12 de marzo al 10 de abril

Los haberes se acreditan en las cuentas declaradas y pueden consultarse en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.