Advierten dificultades en la construcción: 120.000 puestos de trabajo menos y una caída del 25% de la actividad

Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, analizó que "el Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra".

La construcción continúa sintiendo el impacto de la falta de obra pública nacional. Noticias Argentinas

Aún con un repunte en el último mes del 2025 y el aumento del costo de la realización de edificios por debajo de la inflación, la construcción no logra recuperarse con el enfoque de inversión privada que prioriza el Gobierno. Ese estado de situación es compartido por Gustavo Weiss, quien señaló este sábado que existe dinamismo en algunas provincias (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza), pero que hay un estancamiento generalizado producto de la "casi total ausencia de la inversión pública nacional".

"El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra", sintetizó el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), quien señaló que en el sector se vive una "crisis profunda" que impactó en la eliminación de 120.000 puestos de trabajo directos y una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024.

"Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo", añadió Weiss, quien se refirió a la competencia con la apertura de importaciones. "Las compañías eficientes hay que defenderlas", dijo y recalcó que "si bien las compañías ineficientes podrían no subsistir en un sistema de macroeconomía ordenada, es imperativo proteger a las que sí lo son”

Weiss entendió, en diálogo con radio Splendid, que la recuperación de esquemas de créditos hipotecarios no cuentan con el volumen necesario para potenciar la actividad y que el mercado inmobiliario privado sigue "tranquilo".

Gustavo Weiss 2 Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Los costos de la construcción aumentaron por debajo de la inflación La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) publicó su índice mensual para relevar el impacto de los costos de hacer una obra, tomando como referencia la realización de un edificio promedio en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, difundió que el aumento de enero de este año fue del 2,3% con respecto a diciembre del 2025, menor al 2,9% de la inflación general.

Dentro de esa cifra, la mayor incidencia estuvo dada por la variación de los costos laborales involucrados en los proyectos de construcción de edificios. La mano de obra incrementó su valor un 2,8% en enero. Por otro lado, se consideraron las fluctuaciones en el costo de los materiales necesarios para la construcción y el impacto de los insumos en los costos globales. En ese sentido, la variación mensual fue del 2,1%.

