Atención empleadas domésticas: definen un nuevo aumento salarial + Agregar ámbito en









La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunirá el viernes 21 de agosto de manera virtual. El único punto del orden del día será la evolución de las remuneraciones mínimas del sector.

En la reunión se actualizarán los salarios de las empleadas domésticas. Depositphotos

El Gobierno convocó a una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para analizar la evolución de los salarios mínimos de los trabajadores del sector.

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La convocatoria fue establecida mediante la Resolución 5/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta alterna de la comisión, Soledad Moreno.

Según la medida, los integrantes de la CNTCP deberán reunirse en sesión plenaria ordinaria el viernes 21 de agosto a las 14, a través de una plataforma virtual y dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El encuentro tendrá un único tema en su orden del día: el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los trabajadores de casas particulares comprendidos en el régimen especial establecido por la Ley 26.844.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es el órgano encargado de establecer las normas específicas del régimen laboral para este sector y está integrada por representantes de los trabajadores, los empleadores y organismos del Estado.

Entre sus atribuciones se encuentra la fijación de las remuneraciones mínimas para el personal comprendido en el régimen de casas particulares. La resolución recuerda que la comisión cuenta con un reglamento de funcionamiento aprobado en 2015, que establece entre las facultades de su presidencia la convocatoria a las sesiones plenarias y la aprobación del orden del día de las reuniones ordinarias. La convocatoria se realizará mediante herramientas virtuales, de acuerdo con el mecanismo habilitado por una resolución de 2020 para la realización de audiencias y actuaciones administrativas a través de plataformas electrónicas. La medida se dicta en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 26.844 y el reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Salarios del personal doméstico en julio 2026 Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.

con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales. Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.

con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales. Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.

salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora. Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.

con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes. Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes. Al mismo tiempo, para las zonas consideradas desfavorables —incluyendo La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires—, corresponde sumar un adicional del 31% sobre el salario final de cada categoría establecida.