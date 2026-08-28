Aumentan los muertos en Nepal mientras China suspendió la búsqueda ante amenaza de una nueva riada + Agregar ámbito en









Los desaparecidos llegaron a 1.400 en Nepal y se estima que pueden haber nuevos fenómenos en la zona de frontera. Por otro lado, en China los equipos de emergencia que ya habían accedido a la región cuando "se les ordenó retirarse 1 kilómetro".

Nepal registró 538 muertos además de 1.400 desaparecidos.

La riada registrada en Nepal, comenzada en los últimos días, sigue sumando conmoción tras el aumento de muertos a 538, a la par de 1.400 desaparecidos. Del otro lado de la frontera, China frenó las labores de rescate ante el aumento del riesgo por nuevos fenómenos.

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Más muertos en Nepal y suspensión del rescate en China La cifra de muertos por las enormes inundaciones repentinas aumentó a 538 en Nepal, según informó CNN este viernes, mientras los rescatistas trabajan para encontrar a cientos de personas que siguen desaparecidas en la zona fronteriza entre ese país y China. La cifra anterior era de 390 muertos y tres en el Tíbet. Las autoridades también habían reportado más de 1.400 personas desaparecidas en ambas zonas por el desastre del miércoles, citó AP.

Las autoridades nepalesas indicaron que ya se rescató a cientos de personas y que decenas estaban recibiendo tratamiento médico en la capital Katmandú. Entre los desaparecidos había extranjeros de varios países, muchos de ellos excursionistas y peregrinos.

Las autoridades nepalesas indicaron que ya se rescató a cientos de personas y que decenas estaban recibiendo tratamiento médico. X Por su parte, China suspendió este viernes las operaciones de rescate debido al alto riesgo de nuevas riadas en Tíbet, donde cientos de personas siguen desaparecidas tras el mortal deslave que azotó la zona fronteriza con Nepal. La cadena estatal Cctv informó que un lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse hacia la región a la que se dirigían los socorristas.

"Por lo tanto, se ha ordenado a todos los equipos de rescate que permanezcan en sus lugares y esperen nuevas instrucciones", señaló la televisora, al agregar que a los equipos de emergencia que ya habían accedido a la zona "se les ordenó retirarse 1 kilómetro".

Qué es un GLOF, el fenómeno de hielo tras el desprendimiento del glaciar en Nepal Tras la conmoción por las inundaciones en Nepal, que ya se cobraron la vida de más de 300 personas y con aún cerca de 1.300 desaparecidos, circuló el concepto de GLOF que proviene de “Glacial Lake Outburst Flood”, traducido como inundación por desborde de lago glaciar. Los expertos creen que este fenómeno pudo haber originado la tragedia. La hipótesis barajada es que un enorme bloque de hielo que cayó desde un glaciar, desde miles de metros de altura, llevó al desborde con una velocidad arrasadora. “Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle”, explicó el científico principal del instituto neozelandés GNS Science Simon Cox. El profesional agregó que esto “se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”, según la AFP.

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