Santa Cruz: según datos oficiales, entre 2023 y 2025 cerraron casi dos empresas por día + Agregar ámbito en









La Federación Económica de Santa Cruz difundió un informe técnico que documenta la pérdida de 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Nuevos informes advierten que la provincia pierde una empresa empleadora cada 3 días desde diciembre de 2023. Expedia

Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), procesados por la consultora Politikon Chaco, Santa Cruz perdió 227 empresas empleadoras entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Solo en febrero de 2026, la caída mensual fue de 46 firmas, la tercera peor variación de todo el país.

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El informe estima que, durante el período analizado, en la provincia cerraron entre 1,5 y 2 empresas por día. La cifra surge de aplicar la proporción de cierres registrados a nivel nacional —más de 97.000 entre enero de 2024 y marzo de 2025, según la Secretaría de Trabajo— a la participación de Santa Cruz en el universo empresarial argentino.

El cálculo resulta consistente con los registros del municipio de Río Gallegos, que contabilizó más de 150 comercios cerrados durante 2025 y un promedio de un cierre diario en lo que va de 2026, solo en la capital provincial. “No es un dato aislado ni una percepción: es una tendencia sostenida que se viene acelerando”, señalaron desde la Federación Económica de Santa Cruz.

En términos de saldo neto —descontadas todas las aperturas—, la provincia pierde una empresa empleadora cada 3 días desde diciembre de 2023 (227 firmas en 24 meses, dato SRT/Politikon), equivalente a unas 10 empresas netas menos por mes.

Entre los factores explicativos, el informe señala la paralización de la obra pública nacional — incluidas las represas sobre el río Santa Cruz—, el retiro de YPF de las áreas convencionales, con arrastre sobre contratistas y pymes de servicios, y el derrumbe sostenido del consumo interno.

La pérdida de empleo es la más grave del país El deterioro del empleo fue aún más profundo que el del stock de empresas: el empleo privado registrado cayó 16% (de 60.623 a 50.954 trabajadores entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025), el peor desempeño de las 24 jurisdicciones del país. La brecha entre ambas caídas (-7% de empresas frente a -16% de empleo) indica que las firmas sobrevivientes redujeron drásticamente sus plantillas: el tejido que permanece está debilitado, no saneado.