Meta lanzó Muse Glimmer: ahora podés tener tu propia IA en tu computadora

La compañía presentó un modelo de 30.000 millones de parámetros optimizado para agentes locales, programación, uso de herramientas y análisis multimodal. La novedad apunta a que los desarrolladores puedan ejecutar asistentes de IA en una Mac o PC sin depender siempre de la nube ni de una conexión a internet.

Meta lanzó Muse Glimmer, un modelo abierto de 30.000 millones de parámetros que puede correr en una Mac o PC con una GPU de consumo y permite crear agentes locales de IA.

Meta anunció el lanzamiento de Muse Glimmer , el nuevo modelo de Meta Superintelligence Labs orientado a ejecutar agentes de inteligencia artificial directamente en dispositivos personales . La presentación estuvo a cargo del propio Mark Zuckerberg, quien difundió un video para resaltar el futuro de la IA en el mundo.

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La compañía liberó los pesos del modelo bajo una licencia permisiva Apache 2.0, con el objetivo de que desarrolladores puedan descargarlo, adaptarlo y utilizarlo para construir asistentes locales capaces de operar con herramientas, programar, interpretar imágenes y completar tareas complejas sin depender exclusivamente de infraestructura en la nube.

Muse Glimmer es un modelo de 30.000 millones de parámetros diseñado para flujos de trabajo “always-on”, es decir, agentes que pueden funcionar de manera continua en una computadora personal. Según Meta, es lo suficientemente compacto como para ejecutarse en una Mac o PC con una sola GPU de consumo, lo que habilita casos de uso como agentes locales, llamadas a funciones, programación local y evaluación de modelos mediante esquemas de LLM-as-a-judge.

El lanzamiento se inscribe en una tendencia que busca llevar capacidades avanzadas de IA desde los servidores remotos hacia los dispositivos de los usuarios. Para Meta, correr modelos de forma local permite usar inteligencia artificial en cualquier momento, incluso sin conexión a internet, y abre la puerta a asistentes con mayor control sobre el contexto personal y los datos del usuario.

Muse Glimmer fue presentado como un modelo “agentic”, es decir, optimizado para construir agentes capaces de planificar, usar herramientas y completar tareas de múltiples pasos. A diferencia de un chatbot tradicional, un agente puede ejecutar acciones dentro de un flujo de trabajo: organizar archivos, redactar mensajes, gestionar calendarios, interpretar documentos o asistir en tareas de programación.

Meta explicó que un agente de este tipo necesita combinar varias capacidades al mismo tiempo: ejecución de largo horizonte, uso preciso de herramientas, comprensión multimodal, memoria de contexto extendido y seguimiento de instrucciones.

El modelo fue entrenado para completar tareas de punta a punta y operar dentro de distintos esquemas de orquestación. Según la compañía, Muse Glimmer puede trabajar con patrones como OpenClaw y otros sistemas de coordinación de agentes.

También incorpora entrada multimodal mediante un codificador de percepción dedicado. Esto permite que el modelo procese texto e imágenes en una misma interacción, una función clave para interpretar capturas de pantalla, gráficos, documentos o materiales visuales junto con una conversación.

Un modelo pensado para correr en forma local

Uno de los puntos centrales del lanzamiento es la optimización para dispositivos personales. Meta destacó que un modelo de 30.000 millones de parámetros en precisión completa requeriría más de 55 GB de memoria, una cifra que supera la capacidad de muchas GPU de consumo.

Para resolver ese límite, la compañía aplicó técnicas de cuantización que comprimen los pesos del modelo a una precisión aproximada de 4 bits. Con ese proceso, el modelo de lenguaje queda por debajo de los 20 GB, lo que deja espacio para la memoria de trabajo, el codificador de percepción para imágenes y un sistema de generación acelerada.

Meta sostuvo que validó esa compresión con una degradación mínima o nula en tareas agentic. La idea es que el modelo pueda funcionar en equipos con 24 GB o 32 GB de memoria, sin sacrificar de forma relevante la calidad en los casos de uso para los que fue diseñado.

Además, Muse Glimmer incorpora decodificación especulativa mediante un modelo liviano llamado DFlash. Ese componente propone bloques completos de tokens y luego el modelo principal los verifica en paralelo. Según Meta, esta técnica permite generar respuestas más rápido que el esquema tradicional token por token, sin modificar la calidad final.

Capacidades para agentes, código y uso de herramientas

Meta evaluó Muse Glimmer en distintos escenarios asociados al comportamiento de agentes autónomos. La compañía señaló que el modelo muestra buenos resultados en benchmarks como DeepSearch QA, MCP-Atlas, τ-Bench y SWE-Bench, que miden capacidades como búsqueda, uso de herramientas, resolución de solicitudes de múltiples turnos, escritura y depuración de código.

El modelo también está entrenado para llamadas confiables a funciones, con uso de esquemas precisos durante flujos de trabajo extendidos. Esta característica es importante para que un agente pueda interactuar con aplicaciones, bases de datos, calendarios, documentos o sistemas externos sin perder consistencia.

Otra capacidad destacada es la recuperación ante fallos. Si una llamada a una herramienta falla o devuelve un resultado inesperado, Muse Glimmer fue entrenado para diagnosticar el error y reintentar, en lugar de detener el proceso.

También ofrece distintos niveles de esfuerzo de razonamiento, para seleccionar el equilibrio entre calidad y velocidad según la tarea. A eso se suma entrenamiento multilingüe con datos de más de 100 idiomas.

Cómo fue entrenado el modelo

Meta explicó que el desarrollo de Muse Glimmer buscó equilibrar capacidades avanzadas con las restricciones de memoria y cómputo del hardware local. Para eso utilizó una arquitectura compacta, destilación desde un modelo docente más grande y optimizaciones de inferencia.

El entrenamiento tuvo tres etapas. En la fase de preentrenamiento, Muse Glimmer fue entrenado con salidas de Muse Spark mediante destilación de logits y una mezcla de datos similar a la del modelo docente.

Luego, en la etapa intermedia, el modelo incorporó datos de contexto más largo, mayor presencia de tareas agentic y trazas de razonamiento más ricas. Finalmente, en el postentrenamiento, Meta combinó ajuste fino supervisado, destilación on-policy y aprendizaje por refuerzo en dominios generales, de razonamiento, programación y agentes.

La compañía sostuvo que Muse Glimmer fue evaluado bajo los estándares del Advanced AI Scaling Framework de Meta y revisado para su liberación como modelo de pesos abiertos en las categorías relevantes.

Dónde estará disponible Muse Glimmer

Muse Glimmer ya está disponible para descargar en Hugging Face. Meta también anunció documentación para desarrolladores con el objetivo de facilitar la construcción y ejecución de agentes locales.

En los próximos días, el modelo contará con integraciones optimizadas en herramientas como llama.cpp, MLX y ExecuTorch. También podrá ejecutarse a través de socios como Ollama, LM Studio y Unsloth, desplegarse con frameworks como vLLM y SGLang, o utilizarse mediante plataformas como Together AI, Fireworks AI y OpenRouter.

Meta informó además que trabaja con AMD, Arm, Dell, Intel y NVIDIA para mejorar el rendimiento del modelo en distintos dispositivos.

La compañía también habilitará recursos en su AI Developer Center, incluyendo guías para configurar estructuras personalizadas de agentes. El objetivo es que los desarrolladores puedan pasar de la descarga del modelo a un agente funcional en pocos minutos.

IA abierta y agentes personales

El lanzamiento de Muse Glimmer forma parte de la estrategia de Meta para extender su trabajo en modelos abiertos hacia la inteligencia artificial agentic. La empresa busca que los desarrolladores tengan acceso a capacidades locales para construir agentes personales sin depender siempre de servidores externos.

El movimiento también conecta con la visión más amplia de Meta sobre la superinteligencia personal: modelos distribuidos, accesibles y capaces de operar cerca del usuario, con mayor control sobre el contexto y los datos.

Con Muse Glimmer, Meta apunta a cubrir un espacio intermedio entre los modelos pequeños que corren en dispositivos y los sistemas más grandes que dependen de la nube. La apuesta es que un modelo compacto, especializado y optimizado pueda ofrecer rendimiento suficiente para tareas concretas de agentes, programación, razonamiento y análisis multimodal.

El resultado será puesto a prueba por la comunidad de desarrolladores. La compañía espera que la disponibilidad de pesos abiertos, la licencia Apache 2.0 y las integraciones con herramientas populares aceleren la creación de nuevos asistentes locales y aplicaciones de IA ejecutadas directamente en computadoras personales.