Se acelera la destrucción de empresas: ya cerraron más de 14.000 firmas en el último año

Con el resultado de marzo, ya son 25 los meses consecutivos de caídas interanuales en la cantidad de empresas empleadoras. Además, se trata del descenso más fuerte de toda esa serie. La mirada de los empresarios del diferentes sectores.

En el gobierno de Javier Milei, la pérdida del tejido productivo se intensificó hasta alcanzar una baja de 26.448 empresas empleadoras.

Se profundiza la destrucción de empresas empleadoras en la Argentina. Solo en marzo hubo 2.011 compañías menos , según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) . En el último año, se perdieron 14.203 firmas (-2,84%) , profundizando la baja interanual y mensual de febrero. Con el resultado del tercer mes del año ya son 25 meses consecutivos de caídas interanuales en la cantidad de empresas empleadoras y, además, se trata del descenso más fuerte de toda esa serie. A la par, el sector empresario continúa pidiendo una rebaja de impuestos y competencia leal con actores internacionales.

En el gobierno de Javier Milei , la pérdida del tejido productivo se intensificó hasta alcanzar una baja de 26.448 empresas empleadoras . La otra cara de la caída de compañías es la destrucción del empleo formal privado, que en este período alcanzó a 216.643 puestos de trabajo y 22.446 en casas particulares , según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Al analizar los datos por actividad, la industria manufacturera registró la caída relativa más importante, con una baja del 4,5% interanual , equivalente a la desaparición de 2.167 empresas , según Politikon Chaco. Le siguió el comercio , con un retroceso de 3,5% y una pérdida de 5.145 firmas .

También mostraron resultados negativos el agro , con una caída de 2,3% (-1.179 empresas) , y la construcción , con un descenso del 2,1% (-425 firmas) . El resto de los sectores agrupados registró una merma de 5.128 empleadores .

Los datos reflejan un deterioro extendido en casi todos los segmentos de la economía formal, en un contexto donde la recuperación de la actividad todavía no logra consolidarse en la generación de empleo ni en la supervivencia de las empresas.

Por caso, la producción metalúrgica registró una caída interanual del 5,1% en mayo, retrocedió 1,4% respecto de abril y acumuló una contracción de 6% en los primeros cinco meses del año, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). A esta bajam se suma una utilización de la capacidad instalada de apenas 39,8%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica relevada por la entidad.

Entre los principales problemas que identifican desde ADIMRA aparece la apertura de importaciones. "Encontramos un fuerte crecimiento de importaciones de productos metalúrgicos. En los últimos meses vimos una disminución, pero por una falta de demanda. Esperamos que cuando se recupere la demanda, se vuelva a volcar hacia productos importados. Nosotros decimos que podemos competir con el mercado internacional, pero no con países que subsidian sus exportaciones. Es muy difícil competir de igual a igual porque está compitiendo una pyme argentina con economías que subsidian exportaciones", analizó Elio del Re, presidente de la entidad.

Al ser consultado por la situación particular de las empresas, afirmó que "se van a achicar hasta lo máximo que se pueda porque la naturaleza del sector es una industria pyme de capital nacional. Lo último que vamos a hacer es cerrar. No tenemos plan B".

Desde CAME, insisten en una rebaja de impuestos para generar competitividad en el sector comercial, en medio de una demanda cada vez más deprimida. "Le enviamos una carta a Luis Caputo pidiéndole que incluya en la ley de Inocencia Fiscal una modificación con la suspensión de multas y que haya una suspensión de embargos. Sabemos que hay muchos embargos. Y que saquen una moratoria que incluya el stock de deuda que tienen las pymes, que es muy alto", precisaron desde la entidad.

Resaltaron, a su vez, que como consecuencia de la alta carga impositiva actualmente "la informalidad está metida en todos lados" y, sobre la posibilidad de una mayor fiscalización, señalaron que ARCA podría hacerlo, pero que "hay una situación social de muchos comercios que son de subsistencia y, si los salen a buscar, dejan a todo el mundo en la calle".

Buenos Aires y Córdoba explican gran parte de la caída

A nivel territorial, solo una jurisdicción logró mostrar crecimiento interanual en marzo: Neuquén, con una suba marginal de 0,1%, equivalente a 12 empresas más. El resto de las provincias registró bajas de distinta magnitud.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó las pérdidas con 4.311 empresas menos que un año atrás, seguida por Córdoba (-2.187), la Ciudad de Buenos Aires (-1.539) y Santa Fe (-1.305).

Estos cuatro distritos concentran cerca del 72% de las empresas del país, por lo que su desempeño termina teniendo un fuerte impacto sobre el resultado nacional.

image

"Dado que un empleador puede tener establecimientos y declarar personas trabajadoras en más de una jurisdicción, la sumatoria de los mismos por provincia no necesariamente coincide con el total nacional informado previamente", destacaron desde Politikon Chaco.

La comparación con noviembre de 2023 muestra un escenario similar. Buenos Aires perdió 5.615 empresas, Córdoba 4.388, Santa Fe 2.993 y CABA 2.909. Entre las provincias más afectadas en términos relativos sobresalen La Rioja (-17,6%), Catamarca (-12,8%) y Tierra del Fuego (-11,8%).

Con una tendencia que ya lleva más de dos años consecutivos de retroceso y que incluso se aceleró durante los últimos meses, la evolución de las empresas empleadoras se consolida como una de las señales más preocupantes del mercado laboral formal y del tejido productivo argentino.