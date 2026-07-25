Tesla acelera sus inversiones, pero enfrenta demoras en sus nuevos proyectos

La empresa incrementó el capital puesto en IA, robótica y nuevos vehículos, aunque eso impactó en sus costos operativos durante el segundo trimestre.

Tesla mantiene su apuesta por el Cybercab, el robot Optimus y el camión Semi mientras reorganiza parte de su producción.

Tesla atraviesa una etapa de fuerte expansión tecnológica , aunque el avance de sus nuevos desarrollos también empezó a reflejarse en sus resultados financieros . Durante la presentación del balance correspondiente al segundo trimestre de 2026, la empresa estadounidense informó un importante incremento de sus gastos operativos.

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Al mismo tiempo, reconoció que algunos de sus proyectos más ambiciosos enfrentan desafíos para alcanzar la escala de fabricación prevista . La firma dirigida por Elon Musk continúa destinando miles de millones de dólares al desarrollo del robot humanoide Optimus, el vehículo autónomo Cybercab, el camión eléctrico Tesla Semi y la nueva generación de baterías 4680.

El crecimiento simultáneo de todos estos programas obligó a incrementar considerablemente el gasto en investigación, infraestructura y equipamiento industrial, lo que redujo la rentabilidad del trimestre pese al crecimiento de las ventas.

Durante el segundo trimestre de 2026, Tesla obtuvo un beneficio neto de 1.114 millones de dólares , un 5% inferior al registrado en el mismo período del año anterior. El beneficio operativo cayó un 57% , mientras que el margen operativo descendió hasta el 1,4%.

Tesla superó las previsiones de ingresos, pero el deterioro de los márgenes y el fuerte aumento del gasto volvieron a poner en duda la rentabilidad de sus proyectos de inteligencia artificial y autonomía.

Según explicó la propia empresa, esta reducción se debió principalmente al aumento de los gastos vinculados a desarrollo, además de la baja en el precio promedio de venta de sus vehículos y menores ingresos de créditos regulatorios.

La empresa continúa destinando recursos al desarrollo de tecnologías que todavía no generan ingresos significativos, pero que forman parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo, como el sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD), el robot Optimus y el Cybercab.

Cybercab, Semi y baterías: los proyectos con más trabas

Mientras incrementa la inversión, Tesla también enfrenta dificultades para acelerar la producción de algunos de sus desarrollos más importantes.

La empresa confirmó que trabaja para ampliar la fabricación de las baterías 4680, consideradas clave para abastecer la producción del Cybercab y del camión eléctrico Tesla Semi a gran escala. Sin embargo, el ritmo de fabricación todavía representa uno de los principales desafíos industriales para la compañía.

En el caso del Cybercab, el vehículo completamente autónomo que Tesla presentó como parte de su estrategia de robotaxis, ya comenzó la producción inicial en la planta de Texas, aunque la empresa sigue ajustando procesos antes de alcanzar volúmenes masivos.

Otro proyecto que demanda importantes recursos es Optimus, el robot humanoide. Elon Musk reconoció que la fabricación de este producto presenta desafíos adicionales debido a la complejidad tecnológica que implica producirlo en grandes cantidades.

Como parte de ese proceso, Tesla empezó a instalar nuevas líneas de producción específicas para Optimus dentro de sus instalaciones industriales, una decisión que también incrementó el gasto operativo durante el trimestre.

Reuters

Pese al complicado momento financiero que atraviesa la empresa, las ventas crecieron

El aumento de las inversiones no impidió que Tesla alcanzara nuevos récords comerciales. Durante el segundo trimestre entregó 480.126 vehículos en todo el mundo, un crecimiento interanual del 25% que superó las previsiones de distintos analistas financieros. Además, la producción total llegó a 451.758 unidades, la cifra más alta registrada por la empresa para ese período del año.

El negocio energético también mostró una evolución positiva. Tesla desplegó 13,5 GWh de capacidad de almacenamiento durante el trimestre, un incremento del 41% respecto del mismo período del año anterior.

En paralelo, la red mundial de Superchargers siguió expandiéndose y alcanzó más de 82.000 puntos de carga distribuidos en miles de estaciones alrededor del mundo.

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La estrategia de Elon Musk más allá de los autos eléctricos

Aunque Tesla sigue siendo reconocida principalmente como fabricante de autos eléctricos, la empresa busca transformarse en una firma de Inteligencia Artificial y robótica.

El propio Elon Musk reiteró que el objetivo consiste en desarrollar un ecosistema tecnológico capaz de generar ingresos en distintos mercados, desde el transporte hasta la automatización industrial.

En ese contexto, la empresa mantiene su decisión de continuar invirtiendo aun cuando esa estrategia afecte temporalmente los márgenes financieros. El desafío será sostener ese ritmo de inversión mientras logra escalar la fabricación de productos como el Cybercab, el Tesla Semi, las baterías 4680 y Optimus.