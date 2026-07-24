El dólar blue sufrió su mayor baja diaria en el último mes y la brecha tocó mínimos de 10 ruedas + Agregar ámbito en









La cotización informal retrocedió al cierre del viernes, mientras el tipo de cambio mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal. La diferencia entre ambos mercados descendió a 3,21%, en un contexto de abundante oferta de divisas y compras sostenidas del BCRA.

El mercado cambiario cerró la semana con movimientos opuestos entre el blue y el mayorista. Depositphotos

El dólar blue cerró la jornada con una baja de -0,96% hasta $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, lo que implicó su mayor caída diaria del último mes, mientras que en paralelo, el dólar oficial mayorista volvió a tomar calor en la rueda de hoy y ascendió a su mayor nivel nominal bajo registro, al alcanzar los $1.496 para la venta tras subir 0,44% el último día de la semana. Así, la brecha entre la cotización oficial y la informal vuelve a comprimir hasta 3,21%, su nivel más bajo de las últimas 10 ruedas.

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Sin embargo, en la semana el blue acumula una suba de $15 pesos, lo que representa un alza del 1% respecto de las últimas cinco ruedas y la mayor variación semanal postiva del último mes. En tanto el oficial mayorista, ensayó una suba del 1,3%, o 20$, por lo que logró superar el ritmo de la cotización paralela.

Esta dinámica inversa entre las divisas, se da en un contexto de una todavía elevada oferta de divisas en el mercado oficial, donde las liquidaciones del agro por la cosecha gruesa y las emisiones corporativas de las últimas semanas, en conjunto con la revalorización de otras categorías exportadoras, como los minerales (oro) y energía, proven un sustento a la estabilidad cambiaria. Del otro lado, las compras de divisas del BCRA son una presencia constante en el mercado, donde se mantiene un saldo comprador de 134 días, donde demanda aproximadamente el 5% del volumen total diariamente.

Así, la mayor presión cambiaria podría estar explicada por los sucesos internacionales que afectan la divisa estadounidense, como puede ser en un principio la guerra en Medio Oriente y la volatilidad del petroleo, que eleva las expectativas inflacionarias y la prima de riesgo, lo que lleva a que los inversores a buscar un refugio en monedas de mayor valor, en detrimento de monedas de emergentes, como el peso por ejemplo.

A su vez, la implementación de una nueva ola de aranceles a 60 socios comerciales de parte de EEUU, anunciado por el presidente Donald Trump, tendría como uno de los principales objetivos mantener un dólar fuerte en la economía global, lo que también traslada su influencia al mercado de divisas local.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 24 de julio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497 para la venta. Valor del CCL hoy, viernes 24 de julio El dólar CCL cerró a $1.618,16 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%. Valor del dólar MEP hoy, viernes 24 de julio El dólar MEP cerró a $1.532,23 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de julio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de julio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.588,54, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de julio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.208, según Binance.