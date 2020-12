Se suman países al club de los que tienen rendimiento negativo

En Latinoamérica los mercados no llegan a ese extremo de optimismo, pero las tasas igual están muy lejos del 17,08% al que cerró ayer el AL30 argentino. En México, la TIR a 10 años se ubica en 5,51%, mientras que en Chile pulula cerca del 3% y en Perú ronda el 3,7%. En Brasil el riesgo es más elevado y se observa un retorno superior al 7%.

Ante este escenario, el analista de bonos de Clave Bursátil, Gustavo Lucioni, consignó: “Cuando se dan situaciones de crisis como la que vive hoy el mundo, se genera un vuelo a la calidad (fly to quality), en la cual los mercados compran deudas de países que se sabe que no van a defaultear: Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otros. Cuando el fly to quality queda muy caro, con un rendimiento muy bajo, los inversores empiezan a pasar a emergentes. Pero Argentina tiene un problema de credibilidad”.

No obstante, Lucioni destacó: “Yo creo que los bonos argentinos están muy baratos. Si la TIR se mantiene en estos valores durante un año, estamos hablando de una suba de 7 puntos para el AL30 y el AL29”.

En tanto, algunas empresas nacionales parecieran tener mejor suerte que el Estado. Un informe de Delphos señala: “La TIR de los bonos high yield (alto rendimiento) continúa con la tendencia de 2019, interrumpidos por la pandemia, y ya se ubican en niveles mínimos históricos. Sin embargo, mirando el spread versus la tasa del Treasury a 10 años, aún restan 100 puntos de compresión para llegar a mínimos. La dinámica de los corporativos argentinos es similar, aunque algo manchada por el anuncio del BCRA que obligaba a las empresas a renegociar el 60% de los vencimientos de capital con plazo hasta fines de marzo. A pesar de esto, algunas ON ya se encuentran cotizando en niveles previos al anuncio, con tendencia alcista”.

Juan Pablo Álvarez