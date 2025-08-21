Semana con ahorro: un supermercado incorporó ofertas imperdibles en alimentos y bebidas hasta el 25 de agosto







Descubrí las promociones de esta famosa cadena para poder comprar insumos a menor costo durante los próximos días.

Los compradores de Carrefour podrán acceder a una gran variedad de descuentos en comida y bebida.

La cadena de supermercados Carrefour ofrece descuentos en una gran cantidad de productos desde el 19 hasta el 25 de agosto. Esto incluye todo tipo de bebidas y alimentos, en donde se podrá observar promociones de varias unidades a menor precio o ahorro de hasta un 35%.

Por otro lado, también hay ofertas para los productos típicos de baño, limpieza, higiene personal, tecnología, entre otros rubros. Por otro lado, los compradores podrán acceder a más beneficios al registrarse en la aplicación oficial del supermercado y para los usuarios de las tarjetas de débito y crédito Mi Carrefour.

Carrefour: Promociones especiales en alimentos y bebidas carrefour.jpg En primer lugar, los clientes de Carrefour podrán acceder a un 25% de descuento al comprar una segunda unidad de productos de la marca Nescafé, ya sean cápsulas, café en grano o instantáneo. Además, podrán obtener esta promoción en marcas seleccionadas de avena (Morixe), leche en polvo (La Lechera), puré de papa (Knorr) y salsas listas (Arcor).

En el caso de las bebidas, también hay un 25% de ahorro en la segunda unidad, que se aplica para gaseosas, whiskies, aperitivos, espumantes, vinos y cervezas con alcohol, que también cuentan con un 3x2. A esto se debe sumar un 35% de descuento en la segunda unidad de licores y bebidas blancas de las marcas Blu y Sernova.

Por otra parte, el 25% de descuento también rige en snacks, ya que se podrá ahorrar en golosinas Mogul, obleas, mini tostaditas Twistos y tabletas de chocolate Cofler. Esta promoción está disponible para varias marcas de galletitas, como Chocolinas, Saladix, Rex, Gallo, Amor y varias más. Finalmente, los usuarios podrán acceder a un 3x2 en postres lácteos y jugos en polvo de distintas marcas.

Temas oferta

Supermercados

Carrefour