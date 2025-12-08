Los ADRs caen hasta 4,7% en Nueva York en una jornada sin actividad en la plaza local + Seguir en









Los papeles argentinos anotan mayoría de bajas en Wall Street, mientras crece la expectativa entre los inversores por el retorno de la Argentina a los mercados internacionales.

Los activos argentinos caen en Wall Street, sin actividad en la Bolsa porteña. Vecteezy

Los ADRs caen hasta 4,7% en Wall Street este lunes en línea con el descenso de los principales índices bursátiles, en una jornada sin actividad en la plaza local a raíz del feriado por la Inmaculada Concepción de María.

La baja generalizada de los papeles argentinos está liderada por Grupo Supervielle, seguida por Banco BBVA (-2,5%) y Grupo Financiero Galicia (-2,1%). En contraste, IRSA avanza 1% y otros activos, como Mercado Libre, suben hasta 1,3%.

El anuncio del Gobierno de licitar el Bonar 2029N, un título del Tesoro Nacional en dólares con un cupón semestral de 6,50% y vencimiento al 30 de noviembre de 2029, supone el retorno de la Argentina a los mercados internacionales, mientras crece la expectativa de los inversores por el resultado de la colocación y el nivel que pueda alcanzar el riesgo país.

El economista Gustavo Ber destacó a los bancos entre los papeles más presionados, más allá de que, junto a las energéticas, reciben recomendaciones de compra desde los brokers.

En tanto, sostuvo que bonos en dólares aguardan el resultado del nuevo Bonar 2029N, el cual representa el puntapié inicial para recuperar la capacidad de rollover de la deuda argentina. "Un hito que resulta crucial dentro del proceso de normalización económica", resaltó el especialista.

"Más allá de la mayor correlación con el clima externo de los últimos tiempos, las miradas se dirigen por estos días en la demanda que despertaría la colocación del Bonar 2029N, dado que aún siendo de legislación local podría servir de 'termómetro' dentro de la estrategia de recuperar acceso a los mercados financieros en busca de refinanciar vencimientos de deuda", abundó. En ese sentido, también crece la expectativa por la acumulación de reservas, algo que podría reanudarse bajo un escenario de rollover, y según Ber supone "un importante motor para acelerar la convergencia del riesgo país hacia la región".