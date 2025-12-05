¡Ofertas por Navidad! Aprovechá descuentos imperdibles en este supermercado para ahorrar en tus regalos + Seguir en









Accedé a rebajas especiales en alimentos, espumantes, confituras, artículos de tecnología y electrodomésticos para celebrar sin gastar de más.

Las promociones están disponibles hasta el 9 de diciembre, tanto en la tienda online como en las sucursales físicas de la cadena.

Las Fiestas están por llegar y con ellas aparece la carrera por conseguir los mejores regalos y productos para celebrar en familia. Como todos los años, Carrefour se prepara para convertirse en uno de los destinos favoritos de los consumidores durante estas fechas, ofreciendo una amplia variedad de descuentos y promociones para ahorrar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde alimentos y bebidas hasta sidras, electrodomésticos y artículos de tecnología, la cadena de supermercados busca facilitar la organización de la mesa y cuidar nuestro bolsillo. Además, la compañía potencia su propuesta con Black Carrefour, un evento de rebajas especiales.

compras Black Carrefour: descuentos y promociones Las ofertas están disponibles hasta el martes 9 de diciembre en todas las sucursales del país y también en la plataforma online de Carrefour, donde los clientes pueden acceder a precios imperdibles sin salir de la comodidad de su hogar.

Entre las más destacadas, se encuentran:

Accedé hasta 35% de descuento y 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, Smart Tvs , heladeras y lavarropas de compañías como LG, Gafa, Samsung, Philco, Drean, Candy, Split y Hyundai.

¡Llegó el 2x1 a Carrefour! Aprovechá rebajas especiales en pequeños electrodomésticos y accesorios de informática como pavas, secadores de pelo, planchas, cafeteras , auriculares, teclado, consolas de juego y freidoras de aire . Mandine, Bluesky, Nalk and Rey, Philips, Logitech y Genius son algunas de las firmas participantes.

Obtené hasta 80% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en productos de supermercado como lácteos, gaseosas, quesos, galletitas, yerba, cerveza, snacks, artículos de higiene personal y arroz. Dove, Vienissima, Molinos Alá, Nesquik, Cerealitas, La Serenísima , Coca Cola , Oreo, Terrabusi, Levité, Mañanísima, Patagonia, Doritos y Cepita están entre las compañías.

¡Navidad está por llegar! Accedé hasta 70% de ahorro en la segunda unidad de pan dulce, sidras, sabores Fizz, turrones y confituras de 1888, Arcor, Bagley, Georgalos, Cofler, Bonafide, Rockets, Real y Del Valle.

Temas oferta

Navidad