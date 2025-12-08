Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei viajará a Oslo para acompañar a la dirigente venezolana María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento a su lucha democrática frente al régimen de Nicolás Maduro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado , galardonada por su lucha " en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según confirmó Ámbito.

Milei confirmó su presencia este fin de semana, luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

Al conocerse la premiación, Milei había felicitado a Corina Machado a través de sus redes sociales. "Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", fue el mensaje del Presidente. La Argentina se encuentra en un delicado estado diplomático con su par sudamericano: la embajada nacional fue sitiada por la presencia de refugiados políticos y aún permanece detenido e incomunicado el gendarme Nahuel Gallo.

Tanto el jefe de Estado argentino, como el partido de Corina Machado, Vente Venezuela, confirmaron a través de las redes sociales la presencia del argentino en la delegación.

maria corina machado 2 Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos de los venezolanos

Agenda y la vuelta por las extraordinarias

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Reconocimiento a la lucha democrática

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su "incansable labor" y por su lucha en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

La líder de Vente Venezuela ha denunciado que actualmente vive "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia, que contará con la presencia de Milei y otros mandatarios regionales como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo.