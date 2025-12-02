Ser millonario ya no es suficiente: cuánto tengo que ganar para ser rico en Argentina según la pirámide de ingresos + Seguir en









Un relevamiento mostró que para pertenecer al segmento de la clase alta hay que contar con un elevado número de ingresos.

Así quedó la pirámide de ingresos según la consulta W. Depositphotos

Para ser de clase alta hay que tener un ingreso mínimo de $7 millones mensuales, según un informe reciente de una consultora. Este es uno de los datos más impactantes que se desprendieron del estudio correspondiente al tercer trimestre del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el marco de un 2025 con aceleración de precios, la radiografía social indica también que hubo una recomposición en la base de la pirámide social y una baja en la proporción de hogares bajo la línea de pobreza respecto del segundo trimestre, según la consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto

El estudio segmenta a la población según el ingreso mensual de los hogares, tomando como base los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. El único componente calculado con una familia tipo es el de la línea de pobreza; el resto surge de un modelo propio de la consultora.

inflacion salarios consumo Cómo quedó conformada la pirámide social En el extremo superior se mantiene la clase alta, que representa al 5% de los hogares y requiere un ingreso mínimo de $7 millones mensuales, con un promedio que ya trepa a $12 millones.

Le sigue la clase media alta, que concentra al 17% de la población, con pisos de ingresos desde los $3,7 millones.

Más abajo se ubica la clase media baja, con un umbral de ingresos a partir de $2,05 millones y un promedio cercano a los $2,4 millones mensuales. Este segmento representa el 26% de los hogares. Hasta aquí, la estructura porcentual se mantiene sin cambios respecto del trimestre anterior. Las variaciones se dieron principalmente en los montos, ajustados por inflación, y en la base de la pirámide. Las novedades más relevantes se observaron en los segmentos más bajos. La clase baja en situación de pobreza retrocedió del 26% al 24% de la población en el tercer trimestre. En este grupo se incluyen los hogares que no superan ingresos mensuales de $1,18 millones. En contrapartida, creció la clase baja superior, no pobre, que pasó del 24% al 28% de los hogares, con un ingreso promedio de $1,85 millones. Este desplazamiento explica la mejora estadística en la base de la pirámide social.

Temas Argentina

Salarios