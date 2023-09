Sergio Massa se reunió con el embajador de la India con el objetivo de aumentar exportaciones

Sergio Massa recibió este lunes en el Palacio de Hacienda al embajador de la República de la India , Dinesh Bhatia, con quien dialogó sobre la agenda económica y comercial entre ambos países, c on el objetivo de ampliar la oferta exportable argentina hacia el gigante asiático.

Según manifestó oficialmente el ministro, aquella reunión tuvo por objetivo "aumentar las exportaciones nacionales, abrir la Argentina a la industria farmacéutica india y promover inversiones productivas en sectores como informática, automotriz y agronegocios".

"La relación económica bilateral creció hasta convertir a la India en nuestro 4° socio comercial y un importante destino para nuestras exportaciones, como por ejemplo en agroindustria, agrícola, biotecnología y en la instalación de una planta para uso médico de INVAP en Mumbai", dijo Massa en un mensaje de Twitter.

"La propuesta de la petrolera india @ONGCVideshLTD para desarrollar áreas junto a YPF en Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones de proteínas argentinas como aceites, pellets y porotos, creará puestos laborales en nuestro país y atraerá las divisas que tanto necesitamos", agregó.

India fue el quinto destino de exportaciones de la Argentina en 2022, con US$ 4.555 millones, y el séptimo en origen de importaciones, con US$ 1.849 millones, por lo que el intercambio comercial entre ambos países fue superavitario en US$ 2.706 millones el año pasado.

Reunión con Alberto Fernández

La semana pasada, el diplomático indio se había reunido con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Bhatia y Fernández analizaron juntos la agenda de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20, que tendrá lugar en Nueva Delhi los días 9 y 10 de septiembre.

El Grupo de los Veinte (G20) es el principal foro para la cooperación económica internacional, y desempeña un papel importante en la configuración de la arquitectura y la gobernanza mundiales en cuestiones económicas internacionales.