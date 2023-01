Sergio Massa le pidió al FMI que evalúe compensaciones por los efectos de la guerra

En 2022, el gobierno de Alberto Fernández renegoció el crédito por 44.000 millones de dólares con el FMI que Argentina había contraído bajo la presidencia del derechista Mauricio Macri, en 2018. Durante la cumbre del Grupo de los 20 (G20), en noviembre en Bali (Indonesia), Alberto Fernández abordó con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, "lo negativo de la guerra para todo el mundo" y su impacto específico en países emergentes.

Georgieva recomendó entonces al gobierno que "mantenga el rumbo" que había adoptado en últimos meses desde el inicio de la gestión de Massa.

El gobierno estima los costos de la guerra en Ucrania para la economía argentina en unos 5.000 mil millones de dólares, según señaló durante la cumbre del G20 el canciller Santiago Cafiero.

En diciembre, el FMI aprobó el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias renegociadas en 2022 con Argentina, que cerró el año con 94,8% de inflación, la más alta en 32 años, aunque el crecimiento fue estimado en 5% en 2022.

Massa atribuyó los actuales problemas de deuda de Argentina al préstamo contraído con el FMI por el anterior gobierno: "Es una bomba que hay que administrar y que limitó la capacidad de crecimiento...", afirmó.

"Nuestro principal objetivo es bajar la inflación sin congelar la economía, porque la paz de los cementerios no le sirve a nadie", en alusión a las críticas de economistas opositores que exigen un mayor ajuste fiscal.

Críticas a Mauricio Macri por la deuda

Consultado sobre los dichos del expresidente Mauricio Macri para quien el gobierno actual está dejando "bombas" que estallarán en la próxima gestión, Massa respondió que "la única bomba que tiene la economía argentina es la que representó el acuerdo de Macri con el FMI, una bomba que hay que administrar y que de alguna manera limitó la capacidad de crecimiento de la economía argentina".

"El acuerdo con el Fondo el gobierno anterior lo usó para financiar la fuga de capitales y no para construir hospitales, puentes, para desarrollar la construcción, para desarrollo tecnológico. O sea, financiaron la salida de plata a cuentas en Estados Unidos o en otros países. Y la verdad es que eso es muy malo para nuestra economía", recordó.

Asimismo señaló que lo importante en cuanto a las "deudas que pasan de un gobierno a otro" es que "tengamos es la capacidad de ser serios, porque es el ahorro de la gente el que forma parte de la deuda pública, ya sea en bonos del Tesoro o en Leliqs, que no son ni más ni menos que lo que usted pone en el banco a plazo fijo transformado en un instrumento de ahorro del Banco Central".

"Nosotros no metimos la cabeza en un pozo, sino que enfrentamos el problema de la deuda con el Fondo y tuvimos la capacidad de encauzarlo y de buscarle una solución para la economía argentina, porque el Estado es uno, no importa quién gobierna en ese momento, es la Argentina y me parece que hay que tener en eso una visión de hombre de Estado y no una visión chiquitita de ver cómo se le traba a un gobierno el acceso al mercado de capitales sólo porque se quiere ganar una elección", aseveró.