Lo que se dice en las mesas

La verdad que nadie, en su sano juicio, esperaba que el flamante ministro de Economía y demás yerbas fuera a anunciar un plan de shock que, paradojalmente es lo que se necesita, pero el horno no está para bollos. No hay espacio para un shock pero a la vez se necesita para frenar el descalabro macro, esa es la paradoja. Quedó claro, desde su gestación, que el nuevo esquema económico no proyectaba ningún “superministro”. Sí lo era Domingo Cavallo en los 90, no así en los 2000, y lo era porque tenía mayores competencias que el actual ministro Massa. Incluso, como señala el Profesor De Pablo, Álvaro Alsogaray fue “más”ministro de Economía que el extitular de la Cámara baja, porque fue ministro de Economía y Trabajo, y nadie lo calificó de superministro. Y en este contexto en el mercado se preguntan si Massa (y su equipo) ocupará no solo el cargo sino también la función, en términos de coordinar los diferentes componentes de la política económica. De ahí que la gran incógnita que domina los debates entre las mesas de operaciones es quién será el viceministro de Economía. Dado el perfil de Massa, hoy más que nunca el segundo del Palacio de Hacienda pasa a ser clave. Todos esperan un nombre fuste, porque, en rigor de verdad las primeras lecturas mostraron que el team no impresionó a nadie. Y para todos parece estar claro que aún Massa no lo tiene, sino lo hubiera presentado ya. Dicen, que los sondeados por Don Sergio, rechazaron el ofrecimiento. Entre todos los datos y señales que se monitorearán en los próximos días, el nombramiento del segundo de Economía desvela a muchos. Un dato a seguir.