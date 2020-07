Shoppings del AMBA piden ser incluidos en la flexibilización de la cuarentena

"Por eso, sostenemos que estamos en las mejores condiciones para asumir este desafío, con distanciamiento social, la provisión de elementos de higiene y la señalización para controlar que no haya aglomeraciones", subrayó el miembro de CASC.

Nirenberg recordó y resaltó esta jornada en declaraciones radiales que más del 20% de los locales instalados en shoppings del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debieron cerrar definitivamente por el impacto de la pandemia en la actividad comercial.

La experiencia en el interior del país ha demostrado que no está ocurriendo aglomeración de personas en los shoppings" (Mario Nirenberg, gerente General de la CASC).

Sobre la re apertura de los shopping centers comentó que la experiencia en el interior del país, como por ejemplo en Córdoba, donde este tipo de actividad está autorizada, "ha demostrado que no está ocurriendo aglomeración de personas en los shoppings, porque la gente tiene propensión a no gastar o a quedarse en su casa si es que no tiene que salir a trabajar".

A su criterio, "vemos que hay posibilidad de que galerías comerciales vuelvan a abrir el 18 de julio y también muchos comercios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por eso insistimos que nosotros estamos en mejores condiciones de ofrecer a los clientes la seguridad que necesita frente a esta situación".

Según el directivo, en el AMBA hay 44 shoppings "y la situación es crítica, porque más del 20% de los locatarios informaron que no van a poder continuar. Esto supone un riesgo para los 100 mil trabajadores que tenemos en la región", sentenció Nirenberg.