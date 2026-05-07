Descuentos de hasta 60% y cuotas: los shoppings salen a competirle al Hot Sale para reactivar el consumo + Seguir en









Con ventas en caída y consumidores más cautelosos, los centros comerciales lanzarán el primer Shopping Fest del país con promociones agresivas.

Los shoppings se preparan para tres días de fuertes descuentos. Mariano Fuchila

La fuerte desaceleración del consumo y la caída persistente de las ventas están obligando al comercio a redoblar su apuesta por las promociones como principal herramienta para intentar recuperar movimiento.

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En un escenario en el que las familias priorizan gastos esenciales y postergan compras, los descuentos vuelven a ocupar el centro de la escena como estrategia para atraer clientes.

En ese contexto, este mes habrá una verdadera batalla comercial entre los principales canales de venta. Del 8 al 10 de mayo se realizará el debut del Shopping Fest, una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers que buscará incentivar el consumo presencial en centros comerciales de todo el país. Apenas termine ese evento, comenzará una nueva edición del Hot Sale, el megaevento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

La apuesta de los shoppings El Shopping Fest será la primera experiencia de este tipo en la Argentina con participación simultánea de decenas de centros comerciales. Según adelantaron desde la cámara organizadora, cerca de 65 shoppings, galerías y paseos comerciales se sumarán a la propuesta.

La iniciativa apunta a revitalizar el tráfico en los locales mediante descuentos en categorías como indumentaria, tecnología, perfumería y gastronomía. También habrá promociones bancarias, cuotas sin interés, beneficios 2x1, reintegros y sorteos.

“Los shoppings se están preparando en actividades, experiencias y descuentos particulares de cada uno. Hay buenas expectativas, descuentos varios, según el centro comercial. Los descuentos van desde 15% a 60%, 2x1, cupones, gift cards y sorteos”, sostuvieron desde la cámara de los shoppings. Sin embargo, pese al optimismo, en el sector evitan proyectar cifras concretas sobre ventas. La cautela responde a un contexto de consumo todavía muy golpeado, en el que incluso las promociones agresivas muestran resultados dispares. El consumo, bajo presión La preocupación del sector comercial no es nueva. Desde hace meses, distintos rubros vienen registrando caídas en las ventas producto de la pérdida de poder adquisitivo y el cambio en los hábitos de consumo. La prioridad de muchos hogares pasó a estar enfocada en alimentos, servicios y gastos fijos, mientras que categorías como indumentaria, decoración o tecnología enfrentan una demanda mucho más retraída. En ese escenario, las promociones dejaron de ser una herramienta complementaria para convertirse en un factor decisivo a la hora de concretar compras. El gran desafío del Shopping Fest será competir contra el avance del comercio electrónico, que sigue ganando terreno entre los consumidores argentinos por conveniencia, precios y facilidades de pago. A diferencia del Hot Sale, que se desarrolla exclusivamente de manera online, el Shopping Fest buscará poner en valor la experiencia presencial. Además de los descuentos, los centros comerciales preparan actividades, experiencias y propuestas de entretenimiento para atraer público y extender el tiempo de permanencia en los locales.