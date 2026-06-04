Cómo ahorrar en esta cadena de supermercados según el día de la semana en junio 2026

Promociones que se encuentran disponibles tanto en sucursales físicas como en la tienda online para compras desde el hogar.

Los clientes pueden consultar las promociones actualizadas en la aplicación Mi Carrefour y en los canales oficiales de Carrefour Banco

Junio de 2026 llegó con nuevas oportunidades de ahorro en esta cadena de supermercados ; mantiene descuentos especiales, beneficios exclusivos para determinados grupos de clientes. Con promociones bancarias y alternativas de financiación que permiten reducir el gasto mensual en productos de consumo masivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta de Carrefour ofrece rebajas para jubilados, titulares de ANSES y usuarios del programa Mi Carrefour con promociones vinculadas a tarjetas propias y compras realizadas a través de los canales digitales de la empresa. Cada beneficio posee condiciones particulares, topes de reintegro y categorías excluidas, por lo que conocer los detalles puede resultar clave para aprovechar al máximo cada compra. Además, Carrefour continúa ofreciendo cupones digitales y financiación en cuotas sin interés sobre productos seleccionados.

Las personas mayores de 60 años y los beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour cuentan con uno de los beneficios más destacados de la cadena. El descuento se encuentra vigente de lunes a miércoles en los distintos formatos comerciales de Carrefour.

carrefour hipermercado

carrefour market

carrefour express

carrefour maxi minorista

El beneficio también se aplica a las compras realizadas mediante la página web oficial de la compañía y posee un tope mensual de ahorro de $15.000.

Carrefour estableció algunas restricciones para esta promoción. El descuento no alcanza a productos de determinados rubros, entre ellos electrodomésticos, motos, carnes vacunas, pollo, cerdo, embutidos y leches maternizadas de etapas 1 y 2. La exclusión también comprende vinos y espumantes de marcas seleccionadas.

La cadena aclaró que este beneficio no puede combinarse con otras promociones vigentes dentro de sus sucursales.

Por otra parte, los clientes de entre 18 y 24 años que posean Tarjeta Mi Carrefour Crédito o Tarjeta Mi Carrefour Prepaga acceden a un descuento exclusivo de lunes a jueves. En este caso, el ahorro cuenta con un límite mensual de $10.000.

Supermercado Imagen: Freepik

Elegí la entidad bancaria que más se acomoda al bolsillo

Los medios de pago continúan siendo una de las principales herramientas para reducir el gasto en Carrefour durante junio. La cadena mantiene acuerdos con bancos, billeteras virtuales y programas de beneficios que ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés en compras presenciales y online.

Carrefour Banco

20% de descuento todos los martes con Tarjeta de Crédito Carrefour Banco, sin tope de reintegro

20% de descuento todos los jueves en un pago con Cuenta Digital Carrefour Banco, con tope de devolución de $10.000

20% de descuento todos los jueves en un pago con Tarjeta de Crédito Carrefour Banco y Cuenta Digital Carrefour Banco, con tope de devolución de $10.000

15% de descuento los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos con Tarjeta de Crédito Carrefour Banco, sin tope de reintegro

15% de descuento todos los viernes con Cuenta Digital Carrefour Banco, acumulable con otras promociones y sin tope

3 cuotas sin interés todos los sábados y domingos con Tarjeta Mi Carrefour Crédito

Mercado Pago

15% de ahorro todos los jueves pagando con dinero en cuenta, acumulable con otras promociones y sin tope

hasta 6 cuotas sin interés los lunes y miércoles mediante la modalidad de cuotas sin tarjeta

3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito Mercado Pago pagando con QR en compras desde $150.000

Banco Patagonia

20% de descuento todos los miércoles con tarjetas Visa para clientes con plan sueldo, con tope mensual de $12.500

35% de descuento con tarjeta Visa para clientes Plan Sueldo Singular, con tope de devolución de $25.000

25% de descuento con tarjeta de crédito Visa, con tope de devolución de $20.000

20% de descuento con tarjeta de crédito Visa, con tope de devolución de $15.000

20% de descuento con tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express Plus, con tope de devolución de $10.000

15% de descuento con tarjetas de débito y crédito Banco Patagonia, con tope de devolución de $10.000

30% de descuento con tarjetas Singular Visa, Mastercard y American Express Plus

Cuenta DNI

10% de descuento todos los miércoles, acumulable con otras promociones y sin tope

Naranja X

4 cuotas sin interés todos los días en toda la compra

Club La Nación

15% de descuento todos los lunes, sin tope

10% de descuento de martes a domingo en compras con entrega inmediata, sin tope

Beneficios para empleados públicos

15% de descuento todos los miércoles en alimentos secos, congelados, lácteos, fiambres, bebidas, limpieza y perfumería, con tope mensual de $20.000

15% de descuento todos los jueves en las mismas categorías, con tope mensual de $20.000

Beneficios para jubilados, mayores de 60 años y titulares de ANSES